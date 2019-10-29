Медики постоянно напоминают нам: спите регулярно и достаточное количество часов. Но не значит ли это, что более долгий сон сделает нас здоровее? Ответ - нет.
Специалисты по медицине сна предупреждают: сон более девяти часов считается сегодня патологией, для которой есть даже отдельный термин - "гиперсомния". Разбираемся, сколько нужно спать, чтобы намеренно не вредить организму.
Сколько нужно спать
Понятие «норма сна» - показатель, индивидуальный для каждого. Кто-то спит по 5-6 часов в сутки и ощущает себя бодрым, а кому-то и 8 часов мало. Время, которое нам нужно, чтобы выспаться, зависит от нескольких факторов: возраста, физических и психических показателей. Но есть усредненные нормы, по которым можно ориентироваться:
Считается, что если человек сильно выбивается из этих нормативов и делает это регулярно, он может страдать гиперсомнией.
Почему хочется поспать подольше
Если выделять причины, можно разделить их по двум группам: психофизиологические и патологические. С первой группой все просто, чаще всего это:
В данном случае чаще всего достаточно устранить первопричину, и проблемы со сном отпадут сами собой в ходе возобновления нормальной работы систем организма.
Во втором случае ситуация часто связана с хроническими проблемами организма, часто это:
А что насчет гиперсомнии?
Если вышеуказанные причины выявить не удается, врачи рассматривают как возможную причину именно идиопатическую гиперсомнию. Это неврологическое расстройство, проявляющееся в том, что даже после оптимального по времени сна человек не ощущает себя отдохнувшим. Иногда страдающий гиперсомнией склонен засыпать даже днем, причем неожиданно, что особенно опасно.
Одними из «побочных» признаков гиперсомнии считаются:
Как правило, подобное расстройство возникает еще в подростковом возрасте и «сопровождает» человека всю жизнь, поскольку лечится сложно. На текущий момент терапия включает «корректировку» препаратами, помогающими ЦНС, но назначить их может только специалист. Самолечением данного расстройства заниматься категорически не рекомендуется.
Фото: sechaber.com.tr
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