Если человек долго спит и не высыпается, значит, у него проблемы

Медики постоянно напоминают нам: спите регулярно и достаточное количество часов. Но не значит ли это, что более долгий сон сделает нас здоровее? Ответ - нет.

Специалисты по медицине сна предупреждают: сон более девяти часов считается сегодня патологией, для которой есть даже отдельный термин - "гиперсомния". Разбираемся, сколько нужно спать, чтобы намеренно не вредить организму.

Сколько нужно спать

Понятие «норма сна» - показатель, индивидуальный для каждого. Кто-то спит по 5-6 часов в сутки и ощущает себя бодрым, а кому-то и 8 часов мало. Время, которое нам нужно, чтобы выспаться, зависит от нескольких факторов: возраста, физических и психических показателей. Но есть усредненные нормы, по которым можно ориентироваться:

дети до 5 лет: от 13 до 15 часов;

дети от 5 до 12 лет: от 10 до 13 часов;

дети до 18 лет: от 8,5 до 10 часов;

взрослые до 45 лет: от 7 до 8,5 часов;

взрослые после 45 лет: от 6 до 8 часов.

Считается, что если человек сильно выбивается из этих нормативов и делает это регулярно, он может страдать гиперсомнией.

Почему хочется поспать подольше

Если выделять причины, можно разделить их по двум группам: психофизиологические и патологические. С первой группой все просто, чаще всего это:

переутомление (как умственное, так и физическое);

регулярный недосып;

переживания;

физические и психологические травмы.

В данном случае чаще всего достаточно устранить первопричину, и проблемы со сном отпадут сами собой в ходе возобновления нормальной работы систем организма.

Во втором случае ситуация часто связана с хроническими проблемами организма, часто это:

сбой регуляции циркадных ритмов;

проблемы с нервной системой;

различные патологии сна (например, задержка дыхания, известная как апноэ);

проблемы с эндокринной системой;

психические расстройства;

побочные эффекты принимаемых препаратов.

А что насчет гиперсомнии?

Если вышеуказанные причины выявить не удается, врачи рассматривают как возможную причину именно идиопатическую гиперсомнию. Это неврологическое расстройство, проявляющееся в том, что даже после оптимального по времени сна человек не ощущает себя отдохнувшим. Иногда страдающий гиперсомнией склонен засыпать даже днем, причем неожиданно, что особенно опасно.

Одними из «побочных» признаков гиперсомнии считаются:

постоянные головные боли и апатия;

появление проблем со зрением;

регулярные судороги;

«заторможенность» реакций.

Как правило, подобное расстройство возникает еще в подростковом возрасте и «сопровождает» человека всю жизнь, поскольку лечится сложно. На текущий момент терапия включает «корректировку» препаратами, помогающими ЦНС, но назначить их может только специалист. Самолечением данного расстройства заниматься категорически не рекомендуется.

Фото: sechaber.com.tr