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Автор Наталья Сергейчик

Ученые могут обнаружить риск образования сгустка крови посредством биомаркеров

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Рак - одно из самых тяжелых медицинских состояний, которое необходимо преодолеть, и для тех, кто делает это, битва часто не заканчивается ремиссией. 

Многие виды рака предрасполагают пациентов к развитию в сосудах тромбов, особенно у тех, у кого диагностирована поздняя стадия онкологии, что часто усложняет лечение и снижает выживаемость.

Эти сгустки крови могут перемещаться вместе с кровотоком, и если тромб попадет в легкие, это подвергнет пациента высокому риску смерти. В Соединенных Штатах от тромбов страдают от 300 тысяч до 600 тысяч человек в год, и, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний, умирает примерно 60 тысяч -100 тысяч человек.

Проверка биомаркеров

Исследователи из Бостонского медицинского центра (BMC) и Школы медицины Бостонского университета (BUSM) стремятся повысить показатели выживаемости среди этих пациентов, выявляя новые и проверяя существующие биомаркеры, или вещества в крови, которые указывают, имеет ли пациент высокий риск развития сгустков.

Пациентов в BMC, у которых недавно диагностирован рак, просят сдать свою кровь для исследования. Будут проверяться образцы крови на биомаркеры, которые укажут на высокий риск развития тромбов у человека.

Эта коллекция образцов крови становится частью комплексного исследования биомаркеров тромбоза в популяциях, которые в настоящее время недостаточно представлены в проектах по биобанкингу и клинических исследованиях. Приблизительно 59 процентов пациентов BMC происходят из недостаточно обслуживаемых групп населения. Многие пациенты BMC поступают в больницу с более распространенным заболеванием из-за затрудненного доступа к медицинской помощи или скрининга рака.

Кроме того, исследователям сложно узнать, точно ли они измерили биомаркеры, принимая во внимание все переменные, такие как время анализа или изменения температуры, которые могут повлиять на то, как измеряются маркеры крови. Это исследование намеренно оценит показатели, чтобы помочь в разработке рекомендаций для больничных лабораторий, которые будут использоваться при тестировании биомаркеров.  

«Как только мы увидим, как биомаркеры соотносятся со временем, мы можем определить подходящие сроки для клинических оценок, чтобы обеспечить их максимально точную идентификацию риска», - сказал Андри, адъюнкт-профессор патологии и лабораторной медицины в BUSM.

«Эта информация в сочетании с обучением пациентов потенциально может повысить выживаемость, поскольку позволяет активно лечить пациентов от образования тромбов».

Фото: cellmaxlife.com

Темы рак тромб сгустки крови тромбообразование высокий риск смерти образование тромбов
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Ученые могут обнаружить риск образования сгустка крови посредством биомаркеров
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