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Автор Евгений Стриж

Стресс у беременных влияет на пол ребенка

Здоровье » Акушерство и гинекология print

Группа американских ученых из семи различных медицинских учреждений, представила доклад, касающийся влияния стресса у беременных на пол ребенка. Основной вывод: чем реже женщина волнуется, тем больше шанс родить мальчика.

Как ученые искали взаимосвязь

Известно, что рост ребенка в утробе - это сложный процесс, на который влияет огромное количество факторов: от питания до физических нагрузок. Однако ученые долгое время были убеждены, что на пол могут повлиять только материнские и отцовские ДНК, а все остальное можно считать несущественными факторами.

Новое исследование показало: сильный стресс, испытываемый матерью, способен действительно повлиять на пол ребенка. Причем стресс как физический, так и психический.

Опираясь на 27 различных показателей развития стресса, ученые провели оценку 187 женщин от 18 до 45, которые были беременны и здоровы. При этом:

  • 17% женщин в выборке по тем или иным причинам демонстрировали высокие показатели тревоги или депрессии в психологическом плане;
  • 16% напрягались физически, имея в результате большее кровяное давление и потребление калорий.

Что показало исследование

После оценки результатов ученые пришли к выводу: чем больше стресс (неважно, психологический или физический), тем меньше шанс родить мальчика. В среднем соотношение «мальчики - девочки» составляет 105 к 100, но в группах, которые испытывали стресс, эти показатели были выше:

  • при физическом стрессе: 4 к 9;
  • при психологическом стрессе: 2 к 3.

Помимо этого, ученые отметили, что стрессы любого рода в ходе беременности ведут как минимум к повышению давления и перееданию, что увеличивает шанс преждевременных родов. При этом психический стресс больше влияет на сам процесс родов (больший риск осложнений).

«Ни одно из известных нам исследований не рассматривает влияние стресса на пол ребенка. Но социальная поддержка беременных поможет снизить шанс преждевременных родов, проблем с плодом и другие риски. В частности, у испытывающих стресс женщин у ребенка медленнее развивает нервная система, могут возникнуть проблемы с сердцем. Более точные исследования типов материнских стрессов сделают роды более предсказуемыми и легкими», - пишут авторы материала.

Пока ученые выделяют две группы:

  • психические стрессы (PSYG);
  • физические стрессы (PHSG).

Для группы PHSG отмечены более ранние сроки родов (в среднем на 1,5 недели раньше), а для PHSG - проблемы связи сердечного ритма с движениями плода, что указывает на проблемы формирования нервной системы.

Фото:twitter.com

Темы стресс переедание пол ребенка у беременных повышение давления преждевременные роды
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Стресс у беременных влияет на пол ребенка
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