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Автор Евгений Стриж

Перспективная методика инъекций водорослей актуальна для пожилых людей и космонавтов

Здоровье print

«Водоросли внутри кровеносных сосудов могут действовать как кислородные заводы», - отмечают ученые Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана Ганса Страка, которые работают над проблемой снабжения клеток кислородом. Это важный элемент терапии при инсультах, ведь часть клеток лишается притока кислорода, что вызывает деградацию.

Новый способ доставки кислорода, по словам ученых, найден почти случайно. Как он работает и насколько перспективен?

«Это звучало смешно»

Авторы отмечают, что провести эксперимент было решено почти случайно. «Звучало смешно, и мы подумали: а почему бы и не провести эксперимент? Мы использовали клетки водорослей, помещенные в сосуды головастиков лягушки», - комментируют авторы свой подход.

Оказалось, что водоросли Chlamydomonas reinhardtii и Synechocystis при наличии достаточного количества света начинали активный фотосинтез и выделяли кислород. Фотосинтез оказался возможен благодаря прозрачной структуре тела головастиков. Дополнительным эффектом оказалось окрашивание сосудов в ярко-зеленый цвет.

Метод работает просто: при понижении температуры кислорода до уровня, на котором переставали работать зрительные нервы головастика с «имплантами» из водорослей, ученые включали яркое освещение, и водоросли начинали активно выделять кислород, снова «запуская» нервы.

Метод на перспективу

Ученые отмечают, что пока метод нетрадиционен и не проработан в должной мере, но в будущем вполне может пригодиться, например, космонавтам.

«Когда-нибудь в будущем метод станут применять и как восстановительную, и как поддерживающую опцию. Сейчас не слишком понятно, как водоросли приживутся в сосудистой системе человека и как на них отреагирует организм, а ключевая проблема, как они получат нужное количество света», - комментировал на одной из конференций нейробиолог Ганс Страки, соавтор работы.

Данные эксперимента были представлены 21 октября 2019 года на ежегодном мюнхенском совещании Общества нейробиологов. По словам докладчиков, реакция на работу варьируется от удивления и непонимания до искреннего восхищения. Однако как для врачей, так и для их пациентов это очень перспективная методика, особенно актуальная в пожилом возрасте, после травм или при повышенных физических нагрузках.

«Возможности нового метода очень интересны в плане будущего и пилотируемых космических полетов на большие расстояния. Для нейробиологии это не что-то сумасшедшее, а скорее, новый, но вполне интересный метод», - отмечают специалисты.

Фото:factor-tech.com

Темы инсульты водоросли космонавты пожилые люди доставка кислорода инъекции водорослей перспективная методика
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Здоровье
Перспективная методика инъекций водорослей актуальна для пожилых людей и космонавтов
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