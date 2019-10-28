Новый британский метод вывода из комы - нейростимуляция без вскрытия черепной коробки

Метод нейростимуляции используется в медицине сравнительно недавно, но во многих областях. В 2019 году исследователи британского университета в Бирмингеме предложили применять нейростимуляцию мозга (неинвазивную) для вывода пациентов из вегетативного состояния.

Вегетативное состояние или кома - нарушение активности мозговых полушарий вплоть до полного ее отсутствия. Возможно сохранение ряда рефлексов, если отдельные участки мозга остались неповрежденными.

Метод нейростимуляции будет применяться без вскрытия черепа

Ранее у пациентов в состоянии комы применяли визуализацию мозга. Но совсем скоро благодаря результатам обширных исследований Бирмингемского университета будет применятся метод нейростимуляции. Цель исследования и практических опытов - отыскать пути восстановления работы мозга у пациентов в вегетативном состоянии, особенно с продолжительным нарушением деятельности сознания.

В настоящее время уже пять пациентов проходят лечение по данной программе. Особенность метода - неинвазивность, то есть воздействие на мозг без вскрытия черепной коробки.

Как происходит процедура нейростимуляции мозга

Пациентам в городе Веллингтоне прикрепляют особые электроды и под действием постоянного тока стимулируют участки мозга, отвечающие за работу сознания и контролирующие двигательную активность. Действие метода основано на наличии устойчивых нейронных связей между разными областями мозга. Так, стимуляция нерабочих участков, по мнению ученых, должна наладить утраченные связи и компенсировать работу поврежденных нейронов.

В настоящем эксперименте воздействие током проходит под строгим наблюдением врачей и с определенной периодичностью. Фиксируются любые изменения не только работы мозга и нервной системы, но и кровяного тока плюс данные МРТ.

Если вышеуказанный эксперимент с пятью пациентами британской клиники увенчается успехом, новый способ восстановления работы головного мозга будет широко распространяться на территории Британии, затем - в мировой практике.

Российская практика нейростимуляции мозга

Известно, что подобная методика - нейростимуляция глубинных структур головного мозга - используется в российской практике. Она подразумевает помещение имплантов в участки головного мозга и передачу электроимпульсов по электродам.

Таким образом лечат поздние стадии болезни Паркинсона, дистонию, тремор, эпилепсию. После терапии наблюдается значительное улучшение состояния пациентов, контроль двигательных расстройств. Кроме того, процедура безопасна, не имеет побочных эффектов и не подразумевает нарушение тканей головного мозга. Подобные разработки ведут и американские ученые.

В 2019 году в институте Склифосовского была проведена операция по установке постоянного нейростимулятора в спинной мозг пациента, который страдал от постоянных болей. После аварии с диагнозом "плексит" он чувствовал сильные боли в правой руке. В результате пробной установки временного стимулятора было принято решение имплантировать постоянный нейростимулятор, который подает постоянный ток, блокируя болевой импульс и снижая силу боли.

Подобные операции проводятся в России с 2018 года и рекомендованы в случае головных болей, операций на позвоночник, проблем с тазовыми органами и периферическими нервами.

Фото:gproxx.com