Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Здоровье
Достижения медицины Спецпроект
Автор Татьяна Питерякова

Пять нестандартных способов применения соды в случаях необходимости и для красоты

Здоровье » Ваше здоровье print

Навряд ли у кого-то на кухне не найдется соды. Многие полагают, что она действует только в качестве разрыхлителя теста, да еще устраняет запах из холодильника. Однако на самом деле этот продукт универсальный.

Устраняет пот и неприятный запах

Бывает, что вдруг дезодорант неожиданно заканчивается. В этом случае выручит сода. Нужно небольшую горсть порошка смешать с водой до получения густой пасты, а затем полученным средством натереть подмышки.

Средство поможет сохранить свежесть на ближайшие несколько часов. Если втирать такое средство в ноги, они перестанут плохо пахнуть, а их потливость снизится.

Уменьшение зуда

При зуде от укусов комаров или клопов нужно смешать соду с водой до получения пасты. Полученную смесь следует нанести на проблемные области и оставить ее высыхать.

Затем образовавшаяся корочка просто очищается с кожи. Зуд уйдет, а припухлость и покраснение снизятся.

Устранение изжоги

Справиться с изжогой поможет щепотка соды, разбавленная в стакане молока. После такого напитка станет легче уже через несколько минут.

Молоко можно заменить водой, в этом случае в 200 мл нужно разбавить четверть маленькой ложки соды, добавив в нее половину маленькой ложки сахара и четверть маленькой ложки лимонной кислоты. Но следует помнить, что таким способом можно воспользоваться один-два раза, лучше при изжоге как можно быстрее обратиться к врачу.

Отшелушивание кожи

Сода является натуральным эксфолиантом. Она хорошо устраняет с кожи омертвевшие клетки и загрязнения, выравнивает ее рельеф.

Благодаря воздействию соды устраняются бактерии и предотвращается развитие прыщей. Можно попробовать разные рецепты в зависимости от проблемы:

  • от пигментации поможет смесь маленькой ложки сока лимона, такого же количества соды, и четырех капель масла чайного дерева;

  • от черных точек спасет смесь маленькой ложки сока лимона, такого же количества соды и немного масла абрикоса;

  • морщины предупредит смесь из большой ложки соды и маленькой ложки масла кокоса.

Все эти средства нужно наносить на очищенную и распаренную кожу. Сначала состав держат на лице две минуты, затем кожа бережно массируется, после чего пилинг смывается прохладной водой. Далее нужно нанести на кожу жирный крем.

Снижение боли при ожогах

Солнечные и бытовые ожоги всегда неприятны. Для устранения боли нужно растворить маленькую ложку соды в стакане теплой воды и протирать проблемные места таким раствором.

Сода - незаменимый продукт, предназначенный не только для выпечки. Она хорошо снимает воспаления и устраняет изжогу, снимает зуд, купирует неприятный запах. По всему выходит, что соду можно назвать универсальным народным средством.

Фото:sodalab.ru

Темы сода изжога пилинг рецепты с содой применение соды народные средства неприятный запах ног устраняет запах из холодильника
Актуальная аналитика
Новости спорта
Сноуборд для новичков: с чего начать занятия
Ваше здоровье
Пять нестандартных способов применения соды в случаях необходимости и для красоты
Октябрь
29 октября: Владелец Копья судьбы, юбилеи великих и последнее выступление Станиславского-актера
Новости Все >
Сын Пескова поговорил с Макгрегором о дагестанцах
Власти Кыргызстана заработали на плевках граждан шесть миллионов сомов
Агент нагрубил журналисту после вопроса о гражданстве Малкина
В Белоруссии приняты меры по усилению охраны границы с Литвой
Американцы освистали Трампа на бейсбольном матче
Тысячи жителей Калмыкии вышли на митинг с требованием отставки Хасикова
11-летняя российская фигуристка сделала четверной тулуп
В Крыму с начала 2019 года отдохнуло 6,87 млн человек
Украинский футболист не пожал руку поляку за оскорбление бандеровцем
Собянин: полиция спасла Москву от беспорядков на летних митингах
Последние материалы
Сын Пескова поговорил с Макгрегором о дагестанцах
Власти Кыргызстана заработали на плевках граждан шесть миллионов сомов
Агент нагрубил журналисту после вопроса о гражданстве Малкина
В Белоруссии приняты меры по усилению охраны границы с Литвой
Американцы освистали Трампа на бейсбольном матче
Тысячи жителей Калмыкии вышли на митинг с требованием отставки Хасикова
Выборы в Тюрингии выиграли партии - сторонницы снятия санкций с России
11-летняя российская фигуристка сделала четверной тулуп
Что такое Ибероамерика и при чем тут Россия?
В Крыму с начала 2019 года отдохнуло 6,87 млн человек
Популярное
Новости Украины
В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине

Заместитель начальника Управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что на Украине планируется государственный переворот.

В ДНР сообщили о возможном государственном перевороте на Украине
Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы
Единоборства. Новости и обзоры
Макгрегора возле отеля всю ночь ждали оскорбленные им дагестанцы
Фигурное катание
Медведева показала провальное выступление на Гран-при Канады
Новости футбола
Украинский футболист Яремчук не поменял своего отношения к России
Вячеслав Шпаковский "Чужой" против чужих Вячеслав Шпаковский Василий Амирджанов Эксперты объявили Крида антироссийским сатанистом Василий Амирджанов Любовь Степушова Аргентина: Ключ к триумфу Кристины Киршнер - выбор преемника Любовь Степушова
Комментарии
ФБР и судья извинились перед Бутиной после судебного заседания
Собянин: полиция спасла Москву от беспорядков на летних митингах
Зеленский прогнулся перед фашистами. Последствия трагичны
ФБР и судья извинились перед Бутиной после судебного заседания
Востоковед: России надо поучиться у Ирана
Собянин: полиция спасла Москву от беспорядков на летних митингах
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Американский аналитик рассказал о перспективах Европы после переизбрания Трампа
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
Гривач: "Газпром" рискует прослыть недобросовестным поставщиком
Зеленский прогнулся перед фашистами. Последствия трагичны
В России не будут вводить предложенный Чубайсом налог
В США предложили укреплять НАТО на юге из-за угрозы со стороны России
Аргентина: Ключ к триумфу Кристины Киршнер - выбор преемника
Дочь Заворотнюк выложила в Instagram жизнерадостное фото с улыбкой
Российский политолог предложил два варианта решения проблемы Донбасса
Трусова опубликовала видео параллельного четверного прыжка с Ханю
Зеленский лично прибыл в Донбасс для разгона нацистов
В США сообщили о ликвидации лидера ИГ аль-Багдади
Солдат застрелил восьмерых сослуживцев в Забайкальском крае
О проекте Обратная связь Реклама RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Опровержение по делу № А40-201722/18-12-1436
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ