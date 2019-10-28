Пять нестандартных способов применения соды в случаях необходимости и для красоты

Навряд ли у кого-то на кухне не найдется соды. Многие полагают, что она действует только в качестве разрыхлителя теста, да еще устраняет запах из холодильника. Однако на самом деле этот продукт универсальный.

Устраняет пот и неприятный запах

Бывает, что вдруг дезодорант неожиданно заканчивается. В этом случае выручит сода. Нужно небольшую горсть порошка смешать с водой до получения густой пасты, а затем полученным средством натереть подмышки.

Средство поможет сохранить свежесть на ближайшие несколько часов. Если втирать такое средство в ноги, они перестанут плохо пахнуть, а их потливость снизится.

Уменьшение зуда

При зуде от укусов комаров или клопов нужно смешать соду с водой до получения пасты. Полученную смесь следует нанести на проблемные области и оставить ее высыхать.

Затем образовавшаяся корочка просто очищается с кожи. Зуд уйдет, а припухлость и покраснение снизятся.

Устранение изжоги

Справиться с изжогой поможет щепотка соды, разбавленная в стакане молока. После такого напитка станет легче уже через несколько минут.

Молоко можно заменить водой, в этом случае в 200 мл нужно разбавить четверть маленькой ложки соды, добавив в нее половину маленькой ложки сахара и четверть маленькой ложки лимонной кислоты. Но следует помнить, что таким способом можно воспользоваться один-два раза, лучше при изжоге как можно быстрее обратиться к врачу.

Отшелушивание кожи

Сода является натуральным эксфолиантом. Она хорошо устраняет с кожи омертвевшие клетки и загрязнения, выравнивает ее рельеф.

Благодаря воздействию соды устраняются бактерии и предотвращается развитие прыщей. Можно попробовать разные рецепты в зависимости от проблемы:

от пигментации поможет смесь маленькой ложки сока лимона, такого же количества соды, и четырех капель масла чайного дерева;

от черных точек спасет смесь маленькой ложки сока лимона, такого же количества соды и немного масла абрикоса;

морщины предупредит смесь из большой ложки соды и маленькой ложки масла кокоса.

Все эти средства нужно наносить на очищенную и распаренную кожу. Сначала состав держат на лице две минуты, затем кожа бережно массируется, после чего пилинг смывается прохладной водой. Далее нужно нанести на кожу жирный крем.

Снижение боли при ожогах

Солнечные и бытовые ожоги всегда неприятны. Для устранения боли нужно растворить маленькую ложку соды в стакане теплой воды и протирать проблемные места таким раствором.

Сода - незаменимый продукт, предназначенный не только для выпечки. Она хорошо снимает воспаления и устраняет изжогу, снимает зуд, купирует неприятный запах. По всему выходит, что соду можно назвать универсальным народным средством.

Фото:sodalab.ru