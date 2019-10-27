Шесть способов применения черного чая для лечения разных проблем

Мы привыкли пить черный чай с утра, он является прекрасной альтернативой кофе и содержит минимум кофеина. Но, оказывается, чай можно не только пить, но и применять для заживления порезов и лечения других возникающих проблем.

Средство от царапин и порезов

Черный чай богат фенольными соединениями и танинами, оказывающими вяжущий эффект. Поэтому использованные чайные пакетики можно прикладывать к порезам - благодаря воздействию чая удастся купировать кровотечение.

В итоге в месте повреждения уменьшится отек. Кроме того, чай подействует успокаивающе.

Ванночки от неприятного запаха ног

Конечно, человек испытывает неловкость, если его ноги плохо пахнут. В черном чае содержатся дубильные вещества, закрывающие поры и уничтожающие бактерии.

Нужно налить в тазик 2 литра теплой воды и опустить в нее 2 пакетика чая, затем подержать ноги в такой ванночке в течение 15-30 минут. Процедуру можно повторять ежедневно. Благодаря ей ноги будут не так интенсивно потеть.

Ополаскиватель для здоровья десен

В черном чае содержатся вяжущие кислоты, которые способствуют избавлению от припухлостей и кровотечения. Поэтому заваренная жидкость подходит для полоскания десен.

Напиток для поддержания иммунитета

Недавно исследователи из США сравнивали содержание черного чая с количеством полезных веществ в овощах и фруктах. В результате они сделали интересный вывод: черный чай, заваренный и настоявшийся 5 минут, опережает фрукты и овощи по содержанию полезных компонентов.

Средство от раздражения глаз

Глаза человека нередко страдают от зуда и сухости. В этом случае поможет следующее средство: два пакетика чая нужно положить в стакан с теплой водой на 10 минут. Затем следует их выжать и положить на глаза на 10 минут.

При покраснении глаз нужно поместить влажные теплые пакетики с чаем на 5 минут, затем более прохладные - на 2 минуты. Танины, входящие в состав черного чая, поспособствуют уменьшению отечности. Процедуру можно повторять три раза в день.

Лекарство от герпеса

Флавоноиды и кофеин, содержащиеся в черном чае, подавляют развитие вируса. При появлении герпеса нужно влажный пакетик чая приложить к пострадавшему месту и держать в течение 10 минут.

Для большей эффективности рекомендуется проводить процедуру три раза в день. Таким же образом средство поможет избавиться от язв и ожогов.

Черный чай - не просто полезный напиток, но и эффективное средство в борьбе с герпесом, отечностью, неприятным запахом и т. д. Но главное, чай безвредный, поэтому подходит практически всем.

Фото:gidabilgi.com