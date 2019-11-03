Четыре привычки, мешающие нашей бодрости по утрам

Многие люди мечтают, чтобы грядущий день был счастливым и продуктивным. Однако некоторые привычки не позволяют сделать его таковым. Чего же должен избегать человек для достижения своего счастья?

Частая проверка смартфона

Специалисты утверждают, что многие люди неправильно используют смартфоны. Пробудившись с утра, они первым делом проверяют уведомления, пришедшие по электронной почте или из социальных сетей. Не всегда эти новости бывают позитивными.

По мнению психологов, для человека вреден и утренний звонок будильника. Из-за него происходит резкое окончание сна. Из-за него мозг за считанные секунды активизируется от 1 до 100. Такой «тревожный сигнал» побуждает наш организм испытывать колоссальный стресс. А проверка уведомлений не позволяет отдохнуть ни на минуту, погружая нас в решение новых задач и построение планов.

Однако этого можно избежать. После пробуждения рекомендуется в течение 5-10 минут выполнять упражнения, оставаться расслабленными и глубоко дышать. Это улучшит концентрацию внимания и избавит от стресса.

Своевременное пробуждение

Если не пробудиться вовремя, можно чего-то не успеть. А это повлечет за собой плохое настроение, а может, даже стресс.

То есть человек потеряет спокойствие с самого начала дня, быстро возникнут усталость, мышечное напряжение и отрицательные эмоции. Из-за этого еще больше пострадает продуктивность.

Поэтому нужно ложиться пораньше, это позволит пробудиться в нужный час. При этом рекомендуется проявлять стойкость, памятуя, чем может обернуться недосыпание. На своевременный отдых не должны повлиять ни люди, ни интересный фильм.

Кофе

Во время сна наш организм примерно 8 часов находится без еды и воды. Поэтому с утра пить кофе бывает довольно вредно.

Из-за него возможна значительная выработка кортизола - гормона стресса. По этой причине специалисты рекомендуют пить кофе спустя 2-3 часа после пробуждения. Лучшее решение - стакан теплой воды с медом.

Использование транспорта

Чтобы добраться до работы, мы пользуемся транспортом, и это естественно. Однако при этом, помимо нас, за рулем находятся другие люди.

Несомненно, утренние пробки сказываются на нервной системе. Общественный транспорт в часы пик также заполнен людьми - это тоже своеобразный стресс. По мнению ученых, чем больше времени человек проводит в транспорте, тем значительнее страдает его психика.

Возможно, что до работы можно добраться и пешком, если она близко. Тем более, что утренняя ходьба способствует расслаблению и активизирует работу мозга. А если на улице солнышко, то это еще и обогащение организма витамином D, укрепляющим иммунитет.

Чтобы с утра оставаться счастливым и бодрым, лучше вовремя просыпаться и первые 2-3 часа не пить кофе. А еще будет неплохо дойти до работы пешком. Если, конечно, она рядом с домом.

Фото:mamaplus.md