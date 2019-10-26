Четыре совета от бывалых курильщиков, как расстаться с вредной привычкой

По мнению специалистов, человек выкуривает 500 сигарет в год, и это минимум. Однако сейчас многие бросают курить. Таким людям в помощь способы, которые испробовали на себе бывшие курильщики.

Наметить дату и подготовиться к трудностям

Нужно заранее подготовиться к тому, что бросить курить будет непросто. Затем следует наметить дату, в которую планируется бросить курить, и четко ей последовать. При решении постоянно сокращать количество выкуренных сигарет рекомендуется оставлять себе на день половину того, что обычно человек выкуривает.

После этого нужно постепенно сводить к минимуму это количество. Если же решено бросить курить раз и навсегда, лучше выкинуть все сигареты и больше их не приобретать.

На несколько месяцев исключить употребление кофе и алкоголя

Чаще всего сигарета хорошо выкуривается под кофе или алкоголь. Поэтому таких «провокаторов» на пару месяцев лучше вообще исключить.

Обычно это приносит положительный результат: кофеин часто повышает уровень беспокойства, из-за чего человек испытывает дискомфорт. Такие ощущения могут обостриться при отказе от никотина. В свою очередь, алкоголь расслабляет мышцы мозга, из-за чего человек забывает о причинах, сподвигнувших его на отказ от сигарет.

Использовать поведенческую терапию

Ученые установили, что курильщикам бывает сложно отказаться от сигарет из-за никотиновой зависимости и психологического стресса, ведь табакокурение является для них эффективным средством, снимающим напряжение. Было также выявлено, что поведенческая терапия помогает снизить влечение к сигаретам на 25%.

Она проводится по телефону, в группе, при личной встрече или по электронной почте. Есть и анонимные группы, в которых люди, решившие бросить курить, поддерживают друг друга.

Следить за своим рационом

Ученые провели исследование, в ходе которого стало ясно: люди, употребляющие овощи четыре раза в день и более, смогли быстрее бросить курить, чем те, что употребляли эти продукты меньше двух раз в день. Также удалось установить, что овощи, фрукты и молочные продукты ухудшают вкусовые качества сигарет.

Употребляя эти продукты, можно снизить тягу к никотину. А вот от низкокалорийных блюд лучше на время отказаться.

Бросить курить помогут правильное питание, специальная терапия, отказ от вредны привычек, а главное, подготовка к трудностям и следование к своей цели. Ну и конечно, уверенность в том, что все непременно получится.

Фото: velvet.by