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Автор Татьяна Питерякова

Семь продуктов-аллергенов, которых надо опасаться

Здоровье print

Сегодня многие люди страдают от пищевой аллергии. Причем она необязательно возникает из-за употребления каких-то экзотических продуктов - чаще всего ее провоцирует та пища, которую мы едим ежедневно.

Есть определенные аллергены, которые при появлении реакции можно попробовать исключить из рациона.

Яйца

Яйца богаты белками, провоцирующими аллергию. Если человек склонен к разного рода высыпаниям и другим проявлениям, употребление яиц нужно ограничить. Также не следует часто употреблять продукты, содержащие яйца или яичный порошок: майонез, выпечку, макароны.

Молоко

В молоке и молочных продуктах содержится лактоза, на которую тоже часто возникает аллергия. Поэтому аллергикам нужно ограничить употребление сыров, кондитерских изделий на основе сливок и молока, сливочного масла, шоколада.

Иногда аллергию провоцирует белок казеин, нередко входящий в состав косметических средств. Аллергику при покупке продукта лучше посмотреть, нет ли его в составе крема или маски для лица.

Орехи, растущие на деревьях

Для аллергиков опасны фисташки, кешью, миндаль, фундук, грецкие и бразильские орехи. Если человек заметил аллергию на эти продукты, нужно дополнительно исключить из рациона ореховую муку, соус песто, ореховые масла и энергетические батончики с содержанием орехов.

Рыба

Если у человека была замечена аллергия на один вид рыбы, существует 50%-ная вероятность, что на другую рыбу реакция будет такой же. Рыба входит в состав соуса для барбекю, а также соусов «Цезарь» и «Вустершир», поэтому есть их тоже не рекомендуется.

Пшеница

У людей часто бывает аллергия и на белок глютена. В этом случае не рекомендуется есть пшеницу и продукты из пшеничной муки, в том числе хлеб. Заменить пшеницу можно ячменем, рожью и лебедой.

Кунжут

Кунжут мы привыкли видеть на бургерах, булочках, крекерах, хлебных палочках. Людях с аллергией на этот продукт следует также отказаться от некоторых видов пива, мясных деликатесов, мороженого и соусов, кунжут может содержаться и в них.

Соя

Соя относится к семейству бобовых. В основном она содержится в сыре тофу, а также в продуктах, разработанных для питания людей, не употребляющих мяса.

Но и обработанные продукты часто ее содержат. Люди, страдающие аллергией на этот продукт, должны внимательно отнестись к составу консервированного тунца, крекеров, переработанного мяса.

Продукты, употребляемые человеком ежедневно, вполне могут вызвать аллергию. В яйцах, молоке, и даже рыбе содержатся вещества, ее провоцирующие, поэтому эти продукты на время нужно исключить из рациона. Тогда получится понять, на какую именно пищу появляется реакция.

Фото: katy-parfum.ru

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