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Автор Владан Джурич

Врачи рассказали, какие заболевания могут передаваться через поцелуй

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Большинство людей уверены, что заражение возможно, только если человек болеет гриппом. Однако через поцелуй передаются также опасные инфекционные заболевания.  Заражение происходит через слюну, которая проникает в кровоток. 

Сифилис

Врачи доказали, что через поцелуй можно заразиться сифилисом. Однако возникновение такого заболевания - редкий случай, тем более передача через поцелуй. Доказано, что если язвы сифилиса попадут на слизистые оболочки, то они могут начать разрушать клетки, раздражая лимфатические узлы.

Герпес

Самое же распространенной заболевание, передающееся через поцелуй - это герпес. Он может появиться практически у всех. Во время самого воспаления он может передаваться через поцелуй. Обычно период воспаления - это первые два дня после возникновения пузырьков на коже.

Мононуклеоз, или "болезнь поцелуев"

Другое заболевание, передаваемое через поцелуй - мононуклеоз. Это инфекция, образующаяся в результате возникновения герпеса и проникновения в ротовую полость. В итоге происходит заражение, которое проявляется повышенной температурой и даже ангиной. Заболевание получило название «болезнь поцелуев».

Цитомегаловирус

Следующее заболевание, которое способно передаваться через поцелуй - это цитомегаловирус. Считается распространенным заболеванием неактивного типа, но имеет свойство возникать при ослабленном иммунитете. Цитомегаловирус содержится в биологических жидкостях, а также в слюне.

ВПЧ

Научные исследования врачей подтверждают, что при поцелуе может передаваться вирус папилломы человека. Он легко передается при длительных поцелуях и представляет собой доброкачественное образование, возникающее на стенках слизистой. На него приходится в среднем не более 10% всех случаев заражения, но развитие вируса ВПЧ может повысить риск образования злокачественных опухолей.

Заражение бактерией Helicobacter pylori

Также через поцелуй возможно заражение Helicobacter pylori - это бактериальное заболевание, образующееся в слизистой желудка. Если бактерия продолжит развиваться, возможны заболевания кишечника и даже появления гастрита.

Гепатит А

Врачи доказали, что через поцелуй может передаваться даже гепатит А. Заражение возможно не только через поцелуй, но и через любые предметы, которых касался больной человек. Как правило, организм сам способен вылечиться от гепатита А на первичных стадиях.

Ученые также доказали, что нельзя заразиться ВИЧ-инфекцией через поцелуй. Теоретически возникновение гепатита В и С возможно, но ни одного случая не было зафиксировано. Заражение гонореей также не подтверждается научными исследованиями.

Фото: cdn.nwmgroups.hu

Темы поцелуй инфекция заражение болезнь поцелуев венерические болезни бактериальная инфекция
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Врачи рассказали, какие заболевания могут передаваться через поцелуй
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