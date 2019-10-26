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Автор Владан Джурич

Самые популярные "рассадники" вирусов и бактерий

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Ученые проанализировали несколько потенциально опасных мест дома и в общественной среде, где можно заразиться вирусными или бактериальными заболеваниями. 

Большинство людей склонны считать, что места с самым большим количеством «угроз» - это туалеты. На самом же деле это далеко не так, поскольку источники заболеваний, как правило, попадают в квартиру снаружи, а потом уже распространяются в самом помещении.

Деньги

Первый источник, в котором могут находиться бактерии - это личные вещи. Врачи предупреждают, что в первую очередь стоит обратить внимание на денежные купюры - именно деньги являются настоящими «хранилищами» заболеваний.

Очевидно, что микроорганизмы на купюрах образуются из-за постоянного перемещения денег из рук в руки. Как только купюры попадут в кошелек, потенциальные угрозы могут поселиться уже внутри него.

Исследования показывают, что на одной купюре может размножаться до нескольких десятков тысяч микроорганизмов, представляющих опасность для здоровья. Возможно даже появление кишечных вирусов и микробактерий. Чтобы обезопасить себя, врачи рекомендуют мыть руки каждый раз после того, как человек подержит купюры.

Мобильный телефон

Следующий предмет, где могут притаиться заболевания, - мобильный телефон. Дело в том, что он постоянно в руках, его кладут на различные поверхности. В итоге - большой шанс заражения бактериями. Для того чтобы обезопасить себя, рекомендуется хранить телефон в специальных мешочках и протирать смартфон влажными салфетками.

Губки для мытья посуды

Также стоит отметить возможность появления микроорганизмов на губках для мытья посуды. Врачи считают, что это самый опасный предмет, на котором может появиться инфекция. На губке часто остаются остатки еды, появляются осадки от постоянной влажности - все это отличные условия для размножения микроорганизмов. Рекомендуется тщательнее отжимать губки и менять их каждую неделю.

Кухонное полотенце

Помимо губки на кухне, может быть опасно и полотенце, которым вытирают посуду. Оно также постоянно находится в разных нестерильных местах, а также им вытирают разные поверхности - посуду, стол, а иногда даже и пол.

Холодильник

Еще одно "хорошее" место для появления бактерий - холодильник. Чаще всего микроорганизмы образуются на уплотнителях дверцы, после чего они попадают на кухню, кожу и даже внутрь холодильника.

Ванная

В ванной комнате микроорганизмы чаще всего обитают на занавесках и зубной щетке. Занавеску рекомендуется стирать в машинке ежемесячно, а зубную щетку менять каждые три месяца.

Дверные ручки и ресторанное меню

В общественных местах источники инфекций - дверные ручки и ресторанное меню. Если с дверными ручками все понятно: нужно мыть руки после соприкосновения, с меню в ресторане лучше не только использовать влажные салфетки, но и держать папку с меню подальше от еды.

Офисные столы

Эти предметы мебели тоже являются источниками многочисленных бактерий и вирусов, поскольку на столах могут быть совершенно разные материалы. Чтобы себя обезопасить, рекомендуется чаще протирать стол влажными антибактериальными салфетками.

Фото:hvaro.ru

Темы дома инфекция заболевания микроорганизмы
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Самые популярные "рассадники" вирусов и бактерий
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