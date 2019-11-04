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Автор Александра Балан-Сенчук

Демиелинизация головного мозга и ЦНС - часто вопрос жизни и смерти

Здоровье print

Демиелинизация головного мозга и ЦНС - это патология, характеризующаяся повреждением оболочки нервных волокон и нарушением их проводимости. 

Любое расстройство, которое приводит к разрушению миелинового покрытия, называется демиелинизирующим заболеванием. Повреждение миелиновой оболочки дестабилизирует проводимость нервного сигнала, что приводит к неврологическим симптомам, таким как снижение чувствительности, когнитивных способностей и движений, которые зависят от нервной "сигнализации".

Механизмы, лежащие в основе демиелинизации, не совсем понятны медикам, но факторы, которые могут быть вовлечены, включают:

  • Генетическую предрасположенность.
  • Определенные инфекции.
  • Некоторые аутоиммунные расстройства.
  • Воздействие токсичных химикатов.

Демиелинизирующие заболевания

Несколько состояний приводят к демиелинизации, и одним из наиболее известных нейродегенеративных заболеваний является рассеянный склероз. Здесь иммунная система направлена на миелиновую оболочку или клетки, которые ее формируют и поддерживают. Это заболевание встречается в два раза чаще среди женщин, чем среди мужчин. Недугом больше других страдают жители центральной России и Сибири

Течение заболевания при рассеянном склерозе обычно рецидивирует, но оно также может прогрессировать с начала заболевания или становиться прогрессивным после периодов ремиссии. Латентная фаза между начальным проявлением симптома и первым рецидивом является переменной.

  • Поперечный миелит, при котором наблюдается воспаление спинного мозга.
  • Неврит зрительного нерва, который относится к воспалению зрительного нерва.
  • Острый диссеминированный энцефаломиелит, при котором наблюдается воспаление спинного мозга и головного мозга
  • Адреномиелоневропатия, или адренолейкодистрофия, которые являются редкими типами нарушений обмена веществ.

Симптомы демиелинизирующих заболеваний

Демиелинизирующее заболевание обычно приводит к мышечной слабости и ригидности, потере зрения, ощущений и координации, к боли и нарушению функции кишечника и мочевого пузыря. Более полный список симптомов и признаков, соответствующих демиелинизирующим заболеваниям:

Моторные симптомы: нарушение походки, слабость в конечностях, спастичность, нарушение равновесия, гиперрефлексия.

Визуальные: диплопия (двойное зрение), помутнение зрения, потеря зрения и колебание объектов в поле зрения.

Сенсорные: парастезия (ощущение покалывания), дизестезия (ненормальное чувство осязания), онемение, боль в области туловища, невралгия тройничного нерва (сильная лицевая боль), гиперпатия (повышенная чувствительность и порог боли), аллодиния (боль от безболезненных раздражителей) и ненормальное движение из-за аномального восприятия.

Мочеполовые: запор, импотенция, недержание мочи, частое мочеиспускание, аноргазмия и диспареуния (боль во время секса).

Нервные: тревога, депрессия, раздражительность, нарушение внимания, концентрации и ухудшение памяти.

Лечение демиелинизирующих заболеваний

Демиелинизация головного мозга - часто вопрос жизни и смерти. Не существует лекарства от демиелинизирующих заболеваний или предотвращения их прогрессирования, но раннее вмешательство в процесс может помочь минимизировать последствия приступов, справиться с симптомами и изменить течение болезни.

В зависимости от конкретных нарушений доступен ряд методов лечения, которые могут включать препараты, снижающие частоту образования новых очагов. Подходы к лечению симптомов включают миорелаксанты, физиотерапию и лекарства для снятия усталости и боли.

Фото: labroots.com 

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Демиелинизация головного мозга и ЦНС - часто вопрос жизни и смерти
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