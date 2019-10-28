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Автор Александра Балан-Сенчук

Женщины в 2-3 раза чаще страдают от ревматоидных заболеваний, чем мужчины

Здоровье print

Ревматоидные расстройства включают поражения мышц, суставов и костей. Они чрезвычайно распространены, поражая большое количество людей во всем мире.

Более тяжелые состояния приводят к воспалительным ревматическим заболеваниям, которые вызывают разрушение суставов и органов. Они являются основной причиной сильной боли, инвалидности и даже смерти. Такие состояния оказывают заметное влияние на качество жизни и зачастую приводят к ряду сопутствующих заболеваний.

Что такое ревматизм, формы заболевания

Термин «ревматизм» использовался в исторических контекстах при обращении к любому из огромного множества воспалительных заболеваний суставов. В некоторых странах слово «ревматизм» используется для описания синдрома фибромиалгии. Таким образом, ревматизм имеет две формы:

  • суставные или поражающие суставы состояния, которые обычно включают ревматоидный артрит, волчанку, подагру, спондилит и т. д.;

  • поражающие мягкие ткани состояния, которые приводят к регионарным болевым синдромам.

У большей части населения по мере старения развивается тугоподвижность и боль в суставах. Многие из случаев, которые называются ревматизмом, на самом деле являются остеоартритом.

Какие болезни относятся к ревматоидным расстройствам?

Ревматоидные расстройства не включают остеоартрит. Некоторые из включенных расстройств - это ревматоидный артрит, волчанка, подагра, склеродермия, ювенильный идиопатический артрит, синдром Шегрена, спондилоартрит, ревматическая полимиалгия, системный васкулит, такой как гигантоклеточный артериит и т. д.

Симптомы воспалительных заболеваний суставов

Воспалительные заболевания суставов подразумевают интенсивную боль в суставах, отеки, ощутимую скованность и сильную усталость, которые возникают у человека среднего возраста. Это серьезно влияет на работоспособность и функционирование, включая построение и поддержание карьеры, воспитание детей и повседневные занятия.

Распространенность ревматизма

Воспалительными ревматическими заболеваниями страдают более 7 миллионов американцев, и из этих 1,3 миллиона взрослых страдают ревматоидным артритом. Согласно статистике, в России каждый десятый человек страдает ревматическими болезнями, а один из десяти становится инвалидом. В Европе у более 100 миллионов человек диагностированы ревматические заболевания. Это почти четверть всего населения. То есть, ревматизм - бич современного общества, распространенный в мировых масштабах.

По оценкам, у одного ребенка на 1000 человек развивается какая-либо форма ревматического заболевания, а у 8,4% женщин и 5% мужчин в течение жизни возникает какая-либо ревматическая патология.

Женщины в 2-3 раза чаще страдают от ревматоидных заболеваний, таких как ревматоидный артрит, и в 10 раз чаще заболевают волчанкой, чем мужчины.

Фото: www.tareekaa.com

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Женщины в 2-3 раза чаще страдают от ревматоидных заболеваний, чем мужчины
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