Врачи рассказали, чем опасна фрамбезия, или "тропический сифилис"

Врачи поделились результатами исследований такого заболевания, как фрамбезия. Его также называют тропическим сифилисом.

Это кожное заболевание впервые было обнаружено в Африке и Юго-Восточной Азии, что объясняет его специфическое название. Микроорганизмы фрамбезии обитают только в тропических странах с повышенной влажностью и высокими температурами.

Сама по себе фрамбезия - это заболевание, которое поражает клетки кожи человека и даже кости. При острых случаях могут быть поражены хрящи. Фрамбезия относится к бледной спирохете, вызывающей сифилис. Заболевание имеет также название тропической полипапилломы.

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Заражение фрамбезией происходит через больного человека. Возможна передача через другие предметы. В изначальном виде микроорганизмы фрамбезии - это язвы. Они попадают внутрь через раны и даже микротрещины кожи.

Ученые также рассказали, что заражение фрамбезией может происходить через тропических мух или мошек. Комары считаются также переносчиками данного заболевания.

Стоит отметить, что большую опасность фрамбезия представляет на первичных стадиях - после проникновения в организм. Повышенная вероятность заражения наблюдается у детей от 3 до 15 лет. Также вероятность возникновения фрамбезии повышается при несоблюдении личной гигиены.

Стадии "тропического сифилиса" и характерные признаки

Всего выделяют три стадии "тропического сифилиса". Первичная стадия может продолжаться от трех недель и больше. У больного проявляются обостренная слабость и незначительное повышение температуры тела.

Через месяц инкубационного периода формируется узелок, вызывающий у больного дискомфорт. В течение нескольких дней узелок становится больше и в итоге превращается в бородавку.

Ученые доказали, что самые частые места возникновения фрамбезий - это конечности человека, поскольку на коже рук и ног инфекции легче развиваться.

Появившиеся бородавки могут разрастаться до 10 и более сантиметров в диаметре. Если бородавки небольшого размера, они не вызывают значительного дискомфорта. С развитием же образования зараженное место может кровоточить. При этом из раны может выделять жидкость темно-зеленого цвета.

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Далее на месте поражения образуются корки, которые через несколько месяцев отваливаются. В итоге кожа восстанавливается.

Следующая стадия представляет собой сыпь. Она образуется через несколько месяцев после первичной стадии. Сыпь распространяется по всему телу, а внутри мест высыпания содержится жидкость. Через некоторое время поражаются суставы и слизистые оболочки.

С сыпью организм способен справиться самостоятельно. Однако на теле могут остаться пятна.

Последняя же стадия наступает через несколько лет после исчезновения сыпи. В итоге возникает целая группа узлов, которая повреждает суставы и кости, делая их более хрупкими. При этом внутренние органы человека не заражаются.

"Тропический сифилис" часто приводит к инвалидности

В попытках организма восстановить кожный покров в местах поражения образуются травмы. "Тропический сифилис" чаще всего приводит к инвалидности, поскольку кости становятся более хрупкими, из-за чего могут легко возникать переломы.

Врачи также доказали, что лечение фрамбезии имеет свои шансы. Быстрое лечение возможно на первичной стадии заболевания. При лечении используют препараты от венерического сифилиса. На следующих стадиях лечение может затягиваться на несколько месяцев вплоть до применения хирургических вмешательств.

Фото: mouzioura.gr

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