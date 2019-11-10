Менопауза - это период угасания функциональности половой системы, но не конец жизни!

Менопауза - это нормальный физиологический процесс, который означает конец репродуктивного периода у женщины. Процесс вызван изменением баланса половых гормонов в организме.

Гормональные изменения и нормальная менопауза

У здоровых женщин функционируют два яичника. Яичники имеют конечное число яичниковых фолликулов, которые содержат яйцеклетку. При рождении они содержали около 700 000 мешковидных фолликулов, каждый из которых содержал яйцо. Только около 400-500 этих фолликулов когда-либо полностью созревают и выделяют яйцеклетку во время менструального цикла на протяжении всего репродуктивного периода жизни женщины. Остальные вырождаются и исчезают с годами.

Во время перименопаузы (периода, включающего пременопаузу, менопаузу и 1 год после нее) яичники начинают уменьшаться в размере. По мере наступления климакса уровень эстрогена и прогестерона у женщин снижается. Уровень гормонов колеблется во время перименопаузы, а яичники постепенно становятся устойчивыми к ФСГ. Это вызывает повышенное выделение ФСГ из гипофиза для поддержания выработки эстрогена, что вызывает нерегулярные менструальные циклы и непредсказуемые эпизоды сильного кровотечения в перименопаузальный период.

Менопауза заставляет яичники перестать производить яйцеклетку каждый месяц. Это падение уровня эстрогена также приводит к физическим и эмоциональным симптомам менопаузы. Большинство женщин сталкиваются с менопаузой в возрасте 45-55 лет. Средний возраст наступления менопаузы - 52 года.

Причины преждевременной или ранней менопаузы

У некоторых женщин менопауза может наступить в возрасте до 40 лет. Это называется ранней или преждевременной менопаузой. Есть несколько причин этого состояния, некоторые из них включают в себя:

Преждевременную недостаточность яичников

Это может произойти в любом возрасте без видимых на то причин. Существует полная остановка функций яичников и секреция женских половых гормонов.

Хирургическую менопаузу

У женщин, перенесших операцию по удалению матки и/или яичников из-за определенных патологий до наступления менопаузы, наступает раннее прекращение менструации. Это также называют ятрогенной менопаузой.

Химиотерапию и лучевую терапию при раке

Лучевая терапия и химиотерапия могут привести к раннему наступлению менопаузы у женщин.

Инфекции

Такие инфекции, как туберкулез, эпидемический паротит, малярия, ветряная оспа, опоясывающий лишай, дизентерия в редких случаях могут привести к раннему наступлению менопаузы.

Некоторые заболевания

Некоторые заболевания и расстройства могут вызвать раннюю менопаузу. К ним относятся гипотиреоз или недостаточная активность щитовидной железы, синдром Тернера, болезнь Аддисона и синдром Дауна.

Каждой женщине стоит разумно подходить к наступлению нового этапа в ее жизни и помнить, что менопауза - это предусмотренный природой период угасания функциональности половой системы, но никак не конец жизни!

Фото: happywomens.ru