Паховая, панталонная, спортивная и другие типы грыж

Грыжа - это выпячивание органа, его части или внутренних тканей через естественные каналы либо через аномальные отверстия, патологически сформированные .

Грыжа может быть классифицирована несколькими различными способами, но наиболее распространенные категории включают следующие типы, а именно:

Паховая грыжа

Это наиболее распространенная форма грыжи, которая составляет 75% всех случаев брюшных грыж. Паховая грыжа возникает, когда ткань кишечника или жировая ткань выступают в область паха в верхней части бедра. Паховые грыжи могут быть далее разделены на непрямую и прямую. Косвенная паховая грыжа возникает, когда паховый канал выпячен из-за слабости на входе. Паховые грыжи чаще встречаются у мужчин, чем у женщин.

Панталонная грыжа

Этот тип грыжи иначе известен как грыжа седельной сумки, представляет собой сочетание прямой и непрямой грыжи. Грыжевой мешок проталкивается через обе стороны нижних эпигастральных сосудов.

Бедренные грыжи

Они возникают ниже паховой связки, когда грыжевое содержимое выступает через слабый участок задней стенки бедренного канала. Их трудно отличить от паховых грыж, но они, как правило, более округлые и чаще встречаются у женщин, чем у мужчин. Эта форма грыжи связана с высоким риском удушения, поэтому требует немедленного хирургического вмешательства.

Грыжа Купера

Представляет собой бедренную грыжу, состоящую из двух мешочков, один в бедренном канале, а другой, проходящий через отверстие в поверхностной фасции и появляющийся прямо под кожей.

Пупочная грыжа

Этот тип грыжи чаще встречается у беременных женщин и чрезмерно тучных людей.

Эпигастральная грыжа

Возникает выше пупка и выступает через белую линию.

Параумбиликальная грыжа

Это выпячивание, которое происходит через отверстие в мышцах или связках рядом с пупком.

Послеоперационная грыжа

Возникает в результате долгого заживления ран после хирургического вмешательства.

Диафрагмальные грыжи

Возникают, когда часть желудка проталкивается в область грудной клетки, сдавливая слабое место в диафрагме. Грыжа перерыва - тип диафрагмальной грыжи.

Грыжа Литтре

Включает дивертикул Меккеля (врождённая патология выпячивания стенки тонкого кишечника) в качестве содержимого грыжи.

Поясничная грыжа

Это грыжа в поясничной области. Чаще всего этот тип отмечается у мужчин, которые занимаются тяжелой физической работой.

Обтурационная грыжа

Выступает через запирательный канал.

Грыжа промежности

Возникает в мышцах промежного дна.

Проперитонеальная грыжа

Возникает над брюшиной.

Спортивная грыжа

Относится к грыже, которая вызывает длительную боль в паху у спортсменов из-за расширенного поверхностного пахового кольца.

Грыжа Амьяна

Содержит червеобразный отросток внутри грыжевого мешка.

Фото: kvotavmp.ru