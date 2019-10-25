Частое употребление картофеля может вызвать диабет - исследование

Японские ученые заявили, что частое употребление картофеля чревато серьезными проблемами со здоровьем.

По мнению экспертов из Центра предотвращения рака и заболеваний сердечно-сосудистой системы (Япония), частое употребление картофельных блюд может стать спусковым крючком для развития диабета второго типа.

Как отмечает один из авторов исследования доктор Исао Мураки, картофель находится в перечне продуктов, неподходящих для ежедневного употребления в пищу.

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По его словам, чтобы прийти к такому заключению, ученым пришлось изучить десятки тысяч данных в результате которых и выяснилось, что люди, страдавшие диабетом второго типа ежедневно отдавали предпочтение тем или иным блюдам, в состав которых входил картофель.

При этом продукт обрабатывался различными способами и подавался в самом разнообразном виде. Как говорят исследователи, максимальную вредность картофелю придает большое количество крахмала в его составе.

При этом у клубня, по большому счету, нет ничего, кроме действительно привлекательного для многих вкуса. Он беден полезными веществами, в нем мало витаминов, минералов и даже волокон. А вот вредных углеводов более чем достаточно. Именно они и могут стать причиной развития диабета.

К тому же, как известно, люди предпочитают есть горячий картофель. А в таком виде усвояемость крахмала организмом максимально большая.

Японцам удалось даже вывести своеобразную статистику рисков получить диабет из-за картофеля. Они подсчитали, что если в течение недели есть семь порций картофеля, риск развития диабета вырастет на 33% по сравнению с теми, кто употребляет блюда из картофеля не более одного раза за семь дней.

Пищевые добавки провоцируют образование камней в почках

Ранее ученые пришли к выводу, что пищевые добавки, которыми буквально «напичканы» продукты, могут стать причиной появления камней в почках. В этом исследовании, речь также идет и о соли.

Она задерживает в организме воду, что, в свою очередь, создает нагрузку на почки, негативно влияя на их работу.

Ученые предлагают употреблять не более трех граммов соли в день и отказаться от продуктов, которые содержат ее в избытке: фастфудов, колбасных изделий и пр. Кроме того, почечнокаменная болезнь часто возникает из-за избытка кальция.

По мнению диетологов, взрослым людям следует контролировать количество молочных продуктов, которые они употребляют, а также не злоупотреблять орехами, которые хороши лишь в определенных, не превышающих нормы, количествах.

Фото: tallerdepsicologia.com

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