Пациент с ХОБЛ приходит к врачу, когда когда прогресс болезни приводит к хроническому кашлю

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из самых распространенных проблем с легкими, которые встречаются у курильщиков. Диагноз обычно ставится после консультации с врачом. В случае данного состояния важна ранняя диагностика, поскольку она дает возможность управлять процессом и предотвращать быстро прогрессирующее повреждение легких.

Что включает в себя диагностика?

Изучение истории курения пациента, воздействия химических веществ, паров, пыли, загрязнителей воздуха или пассивного дыма. Курение является одной из основных причин ХОБЛ.

Затем оценивается анемия, цианоз (покраснение кончиков пальцев, ушей и носа из-за недостатка кислорода), «клубение» - особенность, при которой кончики пальцев становятся опухшими из-за хронического недостатка кислорода, а также общее физическое состояние пациента. Индекс массы тела (ИМТ) также оценивается.

Спирометрия

Это процедура, которая включает тестирование дыхания. Рекомендуется пациентам с высоким риском, в том числе:

курильщикам или бывшим курильщикам в возрасте 40 лет и старше;

людям с хроническим кашлем;

пациентам, которые часто болеют;

пациентам с сильной одышкой.

В процессе тестирования пациента просят вдохнуть в аппарат, называемый спирометром. Спирометр выполняет два измерения:

а) объем воздуха, который человек может выдохнуть за 1 секунду;

б) общее количество воздуха, которое человек может выдохнуть.

Процедура может повторяться несколько раз. Показания сравниваются с обычными измерениями того же возраста, чтобы выявить наличие обструкции дыхательных путей.

Дыхательный тест

Метод включает тестирование объема форсированного выдоха за 1 секунду и форсированной жизненной емкости легких у пациента.

Тест пикового потока

Это еще один тест дыхания, который применяется при диагностике ХОБЛ. Пиковый расходомер можно использовать несколько раз в день в течение нескольких дней для определения скорости выдоха человека. Это помогает отличить ХОБЛ от астмы.

Рентгенография грудной клетки

Исследование, которое проводится для выявления изменений в легких.

Анализы крови

Они могут обнаружить анемию и другие аномалии. Количество лейкоцитов может быть увеличено в случае инфекций.

Уровень кислорода в крови

Проверяется с помощью пульсоксиметра. Обструкция дыхательных путей может уменьшить количество кислорода в крови, что делает его недостаточным. Это определяется с помощью оценки газов артериальной крови и измерения кислорода в крови.

Анализ крови на дефицит альфа-1-антитрипсина

Антитрипсин альфа-1 представляет собой белок, защищающий легкие. При его отсутствии, как это редко наблюдается у некоторых генетически восприимчивых людей, существует риск ХОБЛ. ХОБЛ у некурящих в возрасте до 35 лет является показателем дефицита альфа-1-антитрипсина.

Компьютерная томография

КТ - это более сложное исследование, чем рентген, которое может показать степень повреждения легких.

Фото:poradum.com.ua