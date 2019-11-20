Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одной из самых распространенных проблем с легкими, которые встречаются у курильщиков. Диагноз обычно ставится после консультации с врачом. В случае данного состояния важна ранняя диагностика, поскольку она дает возможность управлять процессом и предотвращать быстро прогрессирующее повреждение легких.
Изучение истории курения пациента, воздействия химических веществ, паров, пыли, загрязнителей воздуха или пассивного дыма. Курение является одной из основных причин ХОБЛ.
Затем оценивается анемия, цианоз (покраснение кончиков пальцев, ушей и носа из-за недостатка кислорода), «клубение» - особенность, при которой кончики пальцев становятся опухшими из-за хронического недостатка кислорода, а также общее физическое состояние пациента. Индекс массы тела (ИМТ) также оценивается.
Это процедура, которая включает тестирование дыхания. Рекомендуется пациентам с высоким риском, в том числе:
В процессе тестирования пациента просят вдохнуть в аппарат, называемый спирометром. Спирометр выполняет два измерения:
а) объем воздуха, который человек может выдохнуть за 1 секунду;
б) общее количество воздуха, которое человек может выдохнуть.
Процедура может повторяться несколько раз. Показания сравниваются с обычными измерениями того же возраста, чтобы выявить наличие обструкции дыхательных путей.
Метод включает тестирование объема форсированного выдоха за 1 секунду и форсированной жизненной емкости легких у пациента.
Это еще один тест дыхания, который применяется при диагностике ХОБЛ. Пиковый расходомер можно использовать несколько раз в день в течение нескольких дней для определения скорости выдоха человека. Это помогает отличить ХОБЛ от астмы.
Исследование, которое проводится для выявления изменений в легких.
Они могут обнаружить анемию и другие аномалии. Количество лейкоцитов может быть увеличено в случае инфекций.
Проверяется с помощью пульсоксиметра. Обструкция дыхательных путей может уменьшить количество кислорода в крови, что делает его недостаточным. Это определяется с помощью оценки газов артериальной крови и измерения кислорода в крови.
Антитрипсин альфа-1 представляет собой белок, защищающий легкие. При его отсутствии, как это редко наблюдается у некоторых генетически восприимчивых людей, существует риск ХОБЛ. ХОБЛ у некурящих в возрасте до 35 лет является показателем дефицита альфа-1-антитрипсина.
КТ - это более сложное исследование, чем рентген, которое может показать степень повреждения легких.
Фото:poradum.com.ua
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