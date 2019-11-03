Как распознать хроническую обструктивную болезнь легких

Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одним из наиболее распространенных заболеваний легких, наблюдаемых у курильщиков. Состояние обычно развивается годами и на начальных стадиях протекает бессимптомно.

ХОБЛ характеризуется прогрессирующим ухудшением кашля и одышки среди курильщиков среднего возраста. Эти пациенты имеют повторяющиеся и частые обострения, часто вызываемые приступами инфекций дыхательных путей.

Возраст появления симптомов ХОБЛ

Это состояние обычно проявляется у лиц старше 35 лет. Редкие состояния, такие как недостаточность альфа-1-антитрипсина, могут вызывать симптомы ХОБЛ на ранней стадии. Альфа 1-антитрипсин - это белок, который защищает легкие. При его отсутствии, как это редко наблюдается у некоторых генетически восприимчивых людей, существует риск ХОБЛ. ХОБЛ у некурящих в возрасте до 35 лет является показателем дефицита альфа-1-антитрипсина.

Пол и связанный с этим риск ХОБЛ

Риск развития хронической обструктивной болезни легких тесно связан с курением. Статистически доказано, что курящие женщины почти в 13 раз чаще умирают от ХОБЛ, чем женщины, которые никогда не курили. Что касается мужчин, то курильщики умирают от данного заболевания в 12 раз чаще, чем те, кто не имеет этой вредной привычки.

Симптомы ХОБЛ

Распознать заболевание можно по следующим симптомам:

При физических упражнениях или передвижении наблюдается повышенное давление и сильная одышка. По мере прогрессирования заболевания даже ежедневные занятия могут привести к обострению. Одним из основных симптомов хронической обструктивной болезни легких является одышка. Шкала одышки Совета по медицинским исследованиям обычно используется для оценки одышки в соответствии с уровнем нагрузки, необходимой для выявления этого состояния.

Постоянный кашель с мокротой, который усиливается в вечернее время. Все начинается с умеренного кашля, который легко спутать с легкой простудой, но затем состояние прогрессирует и кашель становится хроническим.

Регулярные, периодические и частые инфекции грудной клетки, особенно в зимние месяцы.

Сильная одышка.

Резкая и необъяснимая потеря веса

Не менее двух или более обострений в год.

Хроническая усталость из-за отсутствия адекватной оксигенации и питания

Пробуждение по ночам из-за одышки

Отек лодыжек

Боль в груди - это редкий симптом, который наблюдается у пациентов с сопутствующими заболеваниями сердца, такими как стенокардия.

Кашель с кровью - это тоже редкий симптом при хронической обструктивной болезни легких. Этот симптом может указывать на более глубокую патологию, такую как рак легких.

Фото:zdrave.ws