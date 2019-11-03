Хроническая обструктивная болезнь легких (ХОБЛ) является одним из наиболее распространенных заболеваний легких, наблюдаемых у курильщиков. Состояние обычно развивается годами и на начальных стадиях протекает бессимптомно.
ХОБЛ характеризуется прогрессирующим ухудшением кашля и одышки среди курильщиков среднего возраста. Эти пациенты имеют повторяющиеся и частые обострения, часто вызываемые приступами инфекций дыхательных путей.
Возраст появления симптомов ХОБЛ
Это состояние обычно проявляется у лиц старше 35 лет. Редкие состояния, такие как недостаточность альфа-1-антитрипсина, могут вызывать симптомы ХОБЛ на ранней стадии. Альфа 1-антитрипсин - это белок, который защищает легкие. При его отсутствии, как это редко наблюдается у некоторых генетически восприимчивых людей, существует риск ХОБЛ. ХОБЛ у некурящих в возрасте до 35 лет является показателем дефицита альфа-1-антитрипсина.
Пол и связанный с этим риск ХОБЛ
Риск развития хронической обструктивной болезни легких тесно связан с курением. Статистически доказано, что курящие женщины почти в 13 раз чаще умирают от ХОБЛ, чем женщины, которые никогда не курили. Что касается мужчин, то курильщики умирают от данного заболевания в 12 раз чаще, чем те, кто не имеет этой вредной привычки.
Симптомы ХОБЛ
Распознать заболевание можно по следующим симптомам:
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