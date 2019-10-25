Горе от ума: ученые установили связь между активностью мозга и долголетием

Европейские ученые пришли к выводу, что чрезмерная умственная активность, когда человек постоянно погружен в раздумья, особенно невеселые, приводит к сокращению жизни.

Как говорят исследователи, за продолжительностью жизни наряду со многими факторами, в частности нездоровым образом жизни, стоит и нейронная активность мозга. Когда она выражена слабо, есть большой шанс, что человек проживет много дольше.

Специалисты выдвигают гипотезу, что такая ситуация может быть связана с белком, который подавляет активность мозга (REST). То есть, те, кто слишком часто и слишком долго и много будет думать, тот рискует умереть раньше.

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Также ученые продолжают изыскания, пытаясь найти факторы, которые могут продлить жизнь человека, или же, наоборот, укоротить ее. Любопытно, но порой новые исследования полностью противоречат тем, что были раньше. Например, недавно в научном мире заговорили том, что физические нагрузки не так полезны, как считалось ранее. Точнее, они хорошо отражаются на теле, но вот с мозгом могут начаться проблемы.

В частности, те люди, кто активно занимаются профессиональным спортом, оказываются в группе риска по ухудшению активации латеральной зоны префронтальной коры мозга. А именно эта его область отвечает за сложное когнитивное поведение и принятие решений.

Однако это не относится к тем, кто следит за своим здоровьем и качеством жизни, занимаясь посильной физической активностью. Уже давно доказана польза быстрой ходьбы. Никакие новые и полномасштабные исследования так ни разу не смогли опровергнуть эту давнюю научную догму.

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Более того, недавно американские эксперты завершили проект, направленный на изучение состояния здоровья и темпа, в котором человек передвигается. Эксперимент длился несколько десятков лет, в нем приняли участие сотни добровольцев.

Выяснилось, что те люди, которые предпочитают медленный темп пешей ходьбы, чаще всего отличаются слабыми способностями в области речи и интеллекта. Ученые, таким образом, сделали вывод, что старение мозга прямо связано с привычной скоростью передвижения человека.

Дальнейшие исследования при помощи МРТ также подтвердили выводы экспертов, продемонстрировав, что у «неспешных» людей объем мозга и плотность неокортекса меньше, чем у «торопыг».

Кроме этого, первые оказались в зоне риска развития микрососудистых заболеваний.

Фото: kids.oldos.ru

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