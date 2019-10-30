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Автор Александра Балан-Сенчук

Пять основных мер профилактики колоректального рака

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Существует несколько способов предотвратить или, по крайней мере, снизить риск развития колоректального рака. Хотя точная причина рака неизвестна, определенные меры в отношении образа жизни уменьшают вероятность возникновения заболевания. Некоторые из профилактических мер: 

Здоровая диета

Есть несколько исследований, которые показывают, что диета с низким содержанием насыщенных жиров и высоким содержанием клетчатки снижает риск развития колоректального рака. Диеты с высоким содержанием клетчатки включают в себя, по меньшей мере, пять порций свежих фруктов и овощей в день и цельные зерна.

Диета также должна быть с низким содержанием красного и обработанного мяса, чтобы снизить риск развития колоректального рака. Тем, кто принимает более 90 г (приготовленной массы) красного и обработанного мяса в день, рекомендуется уменьшить дозу до 70 г в день.

Регулярные физические нагрузки

Регулярная физическая активность и физические упражнения снижают риск развития колоректального рака. Взрослым рекомендуется выполнять не менее 150 минут (2 часа и 30 минут) аэробной активности средней интенсивности (например, езда на велосипеде или быстрая ходьба) каждую неделю.

Поддержание здорового веса

Избыточный вес и ожирение увеличивают риск развития колоректального рака. Поддержание здоровой массы тела способствует снижению риска развития данного заболевания.

Отказ от курения

Люди, которые курят, подвергаются более высокому риску колоректального рака. Они должны бросить курить, чтобы снизить риск развития болезни.

Скрининг и мониторинг

Скрининг колоректального рака не является профилактической мерой, которая может остановить рак, но может помочь обнаружить рак на ранних стадиях. Это повышает шансы на успех при лечении заболевания.

Чаще всего колоректальный рак возникает из-за аденоматозных полипов. Они могут быть обнаружены и удалены во время колоноскопии. Есть несколько исследований, которые показывают, что колоноскопия снижает риск смерти от рака более чем на 80% при условии, что она начинается в возрасте 50 лет и повторяется каждые 5 лет.

Существует несколько фитохимикатов и других пищевых компонентов, таких как кальций или фолиевая кислота (витамин В), а также НПВП, которые, как известно, снижают риск развития колоректального рака. Рекомендуется не принимать аспирин регулярно, чтобы предотвратить колоректальный рак, потому что это может увеличить риск кровотечения и почечной недостаточности.

Также исследование Национального института рака показало, что витамин D полезен для профилактики данного вида онкологии. 

Фото: gottstat.com

Темы образ жизни меры профилактики колоректальный рак снизить риск заболевания
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Пять основных мер профилактики колоректального рака
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