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Автор Александра Балан-Сенчук

Диабетическая ретинопатия как одно из тяжелых проявлений сахарного диабета и ее лечение

Здоровье print

Диабетическая ретинопатия является осложнением хронического сахарного диабета, вызванного постоянно повышенным или неконтролируемым уровнем сахара в крови. Адекватный контроль уровня сахара в крови и других факторов риска, таких как высокое кровяное давление, может значительно задержать или даже предотвратить прогрессирование диабетической ретинопатии.

Ретинопатия на ранней стадии

На этой стадии диабетической ретинопатии симптомы часто отсутствуют, поэтому никакого специального лечения не требуется. Вместо этого рекомендуется проводить регулярные осмотры у офтальмолога или специалиста по глазным заболеваниям, которые могут следить за развитием ретинопатии.

Поддержание жесткого контроля уровня сахара в крови тоже снижает риск прогрессирования заболевания, равно как и контроль артериального давления. Отказ от курения также рекомендуется, так как курение может увеличить риск повреждения микрососудов в глазу.

Вторая стадия ретинопатии

На этой стадии рекомендуется проходить регулярный скрининг глаз, так как на этой стадии происходит образование новых кровеносных сосудов, которые являются ломкими и склонными к разрыву. Поэтому существует повышенный риск попадания крови в сетчатку и ухудшения зрения.

Третья стадия ретинопатии

Эта более поздняя стадия ретинопатии, как правило, включает кровотечение из микроанюризмов и новообразованных кровеносных сосудов, что вызывает помутнение зрения. Кроме того, может быть поражение очень чувствительной части глаза, ответственной за центральное зрение, которая называется макулой. Лечение на этом этапе может включать:

  • Лазерное лечение. Лучи света высокой энергии или лазерные лучи используются для коагуляции ткани в протекающих кровеносных сосудах. Лазерный луч направляется в глаза после обезболивания их местной анестезией, а лазерный луч герметизирует поврежденные кровеносные сосуды, предотвращая дальнейшую утечку.
  • Интравитреальные инъекции анти-VEGF. Эти инъекции используются при лечении возрастной макулярной дегенерации. Такие лекарства предотвращают рост новых кровеносных сосудов в сетчатке.

Четвертая стадия ретинопатии

Четвертая стадия ретинопатии описывает прогрессирующее заболевание, которое привело к потере зрения. Процедура, называемая витерэктомией, может быть выполнена для удаления части или всего стекловидного тела, прозрачного желеобразного материала, который находится внутри глазного яблока за линзой и перед сетчаткой. Эта операция полезна, когда имеет место массивное кровотечение из сетчатки, а также в случае отслоения сетчатки.

Фото: cmg-zokb.com.ua

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Диабетическая ретинопатия как одно из тяжелых проявлений сахарного диабета и ее лечение
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