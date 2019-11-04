Наиболее частые симптомы нейробластомы - боли, повышение температуры и снижение веса у ребенка

Нейробластома - это тип рака, который возникает и развивается во время эмбрионального развития. Симптомы состояния варьируются в зависимости от нескольких факторов, в том числе:

Размера опухоли.

Места опухоли.

Степени агрессивности опухоли.

Возраста ребенка.

Степени распространения на другие части тела за пределами опухоли.

В целом симптомы опухолей нейробластомы включают в себя:

Необъяснимую потерю веса, потерю аппетита, сильные боли в животе , вздутие живота, диарея или запор. У некоторых детей могут опухать лимфатические узлы.

Наиболее распространенным симптомом является наличие аномального комка или массы, ощущаемой под кожей, обычно в области живота. Если опухоль распространилась на лимфатические узлы, они могут быть опухшими и чрезмерно чувствительными при прикосновении (также может наблюдаться болезненность в этой области, особенно при нажатии). Если опухоль набухает и давит на лимфатические и кровеносные сосуды или закупоривает их, предотвращается возврат жидкости в сердце, что может вызвать отек в других областях тела.

Комок также может давить на мочевой пузырь, что приводит к проблемам с мочеиспусканием, диареей или запором. Опухоль в грудной клетке может давить на полую вену, предотвращая обычный возврат крови к сердцу из головы и шеи. Также могут возникнуть головная боль, головокружение, затруднение дыхания, ощущение удушья и нехватки воздуха, кашель.

Если опухоль в грудной клетке или шее давит на нерв, это может вызвать симптомы в других областях, таких как опущенное веко или сжатые зрачки. Если нервы в позвоночнике сдавлены, может наблюдаться заметное снижение чувствительности в руках или ногах.

Нейробластома часто влияет на кости, поэтому зачастую заболевание (при осложнении на позвоночник) отражается на возможности ребенка передвигаться самостоятельно. Распространение на кости вокруг глаз может привести к их небольшому выпячиванию и появлению синяков и мешков под глазами.

Распространение рака в костный мозг приводит к снижению уровня эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов в крови. Это может вызвать чрезмерную усталость, сильную и неконтролируемую раздражительность, кровоподтеки или кровотечение при незначительной травме (царапине, небольшой ранке, ушибе).

Опухоли, наблюдаемые при нейробластоме, могут продуцировать гормоны, которые поражают отдаленные ткани и органы. Состояние называется паранеопластическим синдромом. Это может привести к лихорадке, диарее, повышенному кровяному давлению, покраснению кожи, учащенному сердцебиению и усилению потоотделения.

Фото: ustinka.kz