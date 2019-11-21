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Автор Александра Балан-Сенчук

Распространенный признак нейробластомы у ребенка - отек в области живота

Здоровье

Нейробластома - это редкий детский рак, который возникает в незрелых нервных клетках, называемых нейробластами, присутствующих у плода или эмбриона.

Обычно это заболевание затрагивает детей в возрасте до пяти лет и может даже повлиять на ребенка до его рождения, в редких случаях оно может также быть диагностировано у детей старшего возраста.

Нейробластома не диагностируется на ранней стадии

Нейробластому трудно обнаружить на ранней стадии, так как симптомы расплывчатые и непостоянные, например, это потеря аппетита или боль. Самым распространенным признаком данного заболевания является отек в области живота, который вызывает у ребенка боль и запор.

Диагностические методы включают в себя изучение истории болезни, обследования при помощи МРТ, КТ и прочего оборудования, проводятся анализы крови и мочи, биопсия.

Изучение истории болезни

В ходе изучения медицинской карты пациента выявляются генетические предпосылки развития опасного состояния. Берется во внимание семейный анамнез и получение подробной информации о тяжести симптомов.

Физическое обследование

Врач осматривает ребенка, чтобы проверить показатели массы тела, наличие комков под кожей или высокого кровяного давления. Если физическое обследование показывает, что опухоль присутствует, врач  назначает анализы крови и мочи, биопсию. Эти исследования помогают специалисту исключить многие другие заболевания и инфекции, которые имеют общие симптомы с нейробластомой.

Нейробластому часто можно обнаружить, проверяя кровь или мочу на катехоламины, поскольку клетки нейробластомы обычно продуцируют эти гормоны в количествах, которые довольно высоки, чтобы быть обнаруженными с помощью этих тестов. Используемые анализы обнаруживают следующие метаболиты катехоламинов: гомованиловую кислоту (HVA) и ванилилманделиновую кислоту (VMA).

Визуальные исследования

Речь идет о таких тестах, как рентген, ультразвук, компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ). Они позволяют визуализировать внутренние структуры и помогают подтвердить, действительно ли рак присутствует в обследуемой области. Безусловно, визуальный тест не является финальным этапом качественной диагностики.

Биопсия

Несмотря на то, что физикальное обследование, анализы крови и визуализация могут дать четкие признаки наличия нейробластомы, врачи могут быть уверены только после проведения биопсии. Именно эта процедура позволяет сделать окончательный вывод касательно наличия или отсутствия заболевания.

Без биопсии точная диагностика не представляется возможной. Специалист делает забор ткани и исследует ее в специальных лабораторных условиях. Лишь после тщательного исследования врач сможет уверенно поставить диагноз.

Фото: theamateursguide.com 

Темы биопсия детский рак нейробластома методы диагностики диагностика нейробластомы
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Здоровье
Распространенный признак нейробластомы у ребенка - отек в области живота
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