Как проводится скрининг с целью выявления рака молочной железы

Скрининг - это комплекс тестирований, которые проводятся с целью обнаружения недуга до того, как у человека появятся какие-либо признаки заболевания и его симптомы.

В частности, своевременный скрининг помогает определить рак на ранней стадии. К тому времени, когда появляются симптомы, рак может начать распространяться и стать более трудным для лечения, увеличивая финансовые затраты на препараты и сокращая продолжительность жизни.

Скрининг рака молочной железы

Скрининг рака груди - это метод выявления рака молочной железы на ранней стадии. Маммография - первый шаг в скрининге. Это рентген каждой груди в отдельности, сделанный при максимальном сжатии груди. Маммография обнаруживает даже небольшие изменения в ткани молочной железы, которые могут потребовать дальнейших исследований для проверки на рак.

Перед маммографией получают подробную историю заболеваний молочной железы у женщины или в ее семье. Каждая женщина должна знать физиологические особенности своей груди и уметь обнаруживать отклонения самостоятельно.

Как проводится маммография

Маммография - это рентгеновское излучение с низкой дозой воздействия. Каждую грудь по очереди помещают на рентгеновский аппарат и осторожно, но плотно сжимают прозрачной пластиной. Процедура безвредная и длится всего несколько секунд.

Сдавливание, которое для многих женщин является неприятным и даже иногда болезненным, помогает держать грудь неподвижной и получить более четкую картину, используя минимальное количество радиации. Дискомфорт длится недолго и переносится женщинами с пониманием важности обследования.

Дальнейшие исследования

Если маммография показывает положительные результаты, женщину направляют для дальнейших исследований, которые включают в себя:

клиническое обследование;

маммографию в разных проекциях или с увеличением;

обследование с помощью УЗИ молочной железы;

МРТ;

аспирацию тонкой иглой, или биопсию ядра;

открытую или эксцизионную биопсию.

Варианты лечения рака молочной железы

Как только рак подтвержден, женщина направляется к хирургу для обсуждения доступных ей вариантов терапии. Это важно, прежде чем принимать какие-либо решения о лечении.

Лечение может включать хирургическое вмешательство в сочетании с лучевой терапией, химиотерапией или гормональной терапией или их комбинацией. Точный курс лечения будет зависеть от типа обнаруженного рака и личных предпочтений пациентки.

Кто находится в зоне риска?

Все женщины, отнесенные к группе повышенного риска, как правило, включают женщин с плохим семейным анамнезом. Женщинам, чьи родственницы перенесли рак груди, необходимо контролировать состояние молочных желез как можно тщательнее и обращаться к специалисту при любом подозрении на опухоль.

Фото: cherrygrrl.com