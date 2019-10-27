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Автор Александра Балан-Сенчук

Язвенная болезнь желудка и другие распространенные причины желудочно-кишечных кровотечений

Здоровье print

Желудочно-кишечные кровотечения относятся к любой форме кровоизлияния или потери крови, которые происходят в ЖКТ.

Причины такого типа кровотечений многочисленны, но анамнез пациента и физическое обследование обычно помогают определить основные из них. При данном состоянии могут наблюдаться как незначительные кровотечения, которые считаются легкой формой состояния, так и обильные, признанные тяжелой и зачастую опасной для жизни формой.

Верхний пищеварительный тракт включает пищевую трубку (пищевод), желудок и верхнюю часть первой части тонкой кишки (двенадцатиперстной кишки). Нижний пищеварительный тракт включает большую часть тонкой кишки, всю толстую кишку, прямую кишку и задний проход.

Причины желудочно-кишечных кровотечений

Вызывают кровотечение в верхних отделах желудочно-кишечного тракта язвенная болезнь, варикозное расширение вен пищевода, гастрит и рак пищевода или желудка. Примеры причин в нижних отделах пищеварительного тракта включают дивертикулит, колит, геморрой и рак толстой кишки или прямой кишки.

Симптомы желудочно-кишечных кровотечений

Некоторые из симптомов верхних желудочно-кишечных кровотечений - это:

  • Кровь в рвоте.
  • Черный и смолистый стул.
  • Присутствие крови в стуле.

Некоторые из симптомов нижних желудочно-кишечных кровотечений - это:

  • Черный смолистый стул.
  • Наличие крови в стуле.

Сильное кровотечение может привести к анемии, слабости, болям в животе и диарее.

Диагностика желудочно-кишечных кровотечений

Диагноз обычно ставится после детального изучения истории болезни пациента и проведения физического и клинического обследования. Диагностика, как правило, включает в себя процедуру эндоскопии. Для эндоскопии верхних отделов желудочно-кишечного тракта трубку с камерой и источником света на конце (эндоскоп) направляют вниз по пищеводу и используют для поиска места и причины кровотечения.

Одной из наиболее распространенных причин этого типа кровотечений является язвенная болезнь желудка. Нижний желудочно-кишечный тракт исследуется с помощью колоноскопии, которая использует аналогичные принципы, но выполняется с помощью эндоскопа, вводимого через прямую кишку.

Лечение желудочно-кишечных кровотечений

Первоначально лечение направлено на реанимацию жидкости, чтобы восполнить биологические жидкости, потерянные в результате кровотечения с целью предотвращения гиповолемии (уменьшения объема циркулирующей крови) или шока. В зависимости от причины и места кровотечения используются различные подходы к лечению.

Например, кровотечение, вызванное язвенной болезнью, можно контролировать с помощью ингибиторов протонной помпы, в то время как для лечения нижних желудочно-кишечных кровотечений требуется проведение колоноскопии с прижиганием.

Фото: tahlil.com

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Язвенная болезнь желудка и другие распространенные причины желудочно-кишечных кровотечений
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