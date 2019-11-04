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Автор Александра Балан-Сенчук

Типы рака легкого: мелкоклеточный, немелкоклеточный и другие

Здоровье print

Рак легких возникает в эпителиальных клетках, которые выстилают дыхательные пути легких. Тип рака легких зависит от типа клетки и различается как:

  • Мелкоклеточный рак легкого.
  • Немелкоклеточный рак легкого.
  • Другие виды рака легких.

Мелкоклеточный рак легких

Этот тип рака характеризуется аномально маленькими раковыми клетками. Под микроскопом отчетливо видно, что клетки визуально напоминают овсяные зерна, поэтому данный тип рака еще называют «карциномой овсяных клеток». Мелкоклеточный рак легких также иногда называют мелкоклеточной недифференцированной карциномой.

Данный вид рака чаще всего наблюдается у курильщиков, и только в 1% случаев он диагностируется у людей, которые не имеют этой вредной привычки. Мелкоклеточный рак легких представляет собой быстро растущие опухоли, поражающие крупные дыхательные пути (в некоторых случаях они также могут распространиться на лимфатические узлы и другие органы). Первоначальные способы воздействия на опухоль: химиотерапия и лучевая терапия.

Немелкоклеточный рак легких

Этот тип рака далее подразделяется на следующие подтипы:

  • Аденокарциному.
  • Плоскоклеточный рак.
  • Крупноклеточный рак.

Каждый из этих подтипов имеет характер роста, который отличается от мелкоклеточного рака легких.

Аденокарцинома возникает в железах, и большая часть опухолей вырабатывает густой муцин. Существует несколько типов аденокарциномы, включая ацинарную аденокарциному, папиллярную аденокарциному и бронхиолоальвеолярную аденокарциному.

Аденокарцинома поражает более мелкие дыхательные пути и приводит к образованию рубцов на ткани легких. Аденокарциномы чаще всего встречается среди женщин и некурящих.

Плоскоклеточный рак, также называемый эпидермоидной карциномой, чаще встречается среди мужчин и среди курильщиков. Эти опухоли вырабатывают кератин, который можно увидеть под микроскопом. Данный тип рака поражает более крупные дыхательные пути и составляет около 25-30% случаев рака легких в развитых странах. Подтипы включают папиллярную карциному, мелкоклеточную карциному и базалоидную карциному.

На крупноклеточную карциному приходится около 10-15% всех случаев рака легких. Она может быть обнаружена в любой части легкого и очень быстро растет и метастазирует, что затрудняет лечение. Подтипы этого рака включают прозрачную клеточную карциному, базалоидную карциному, лимфоэпителиомоподобную карциному и крупноклеточную нейроэндокринную карциному.

Другие виды рака легких

К ним относятся карциноидные опухоли, фибросаркомы, злокачественные плевральные мезотелиомы и лейомиосаркомы.

Фото: novosti-n.info

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Типы рака легкого: мелкоклеточный, немелкоклеточный и другие
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