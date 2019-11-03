Продукты, лучше всего влияющие на кишечник

В зависимости от пищи наше общее состояние может сильно меняться. Недавнее исследование нидерландских учёных показало, какие продукты более всего полезны для микробиома кишечника.

Кишечная микробиота

Пожалуй, все уже знают, что кишечник играет немаловажную роль для поддержания нашего здоровья. Этот орган отвечает за пищеварение и выделение, именно в нём происходит конечный этап всасывания всех полезных (и не очень) веществ. Также именно в нём находится большинство необходимых бактерий нашего организма (микробиота).

Термин «кишечная микробиота (микрофлора)» описывает триллионы микроорганизмов, которые живут в данном органе, влияя на то, насколько хорошо организм поглощает питательные вещества из пищи, насколько эффективно работает наша иммунная система, и влияя даже на степень нашего беспокойства или расслабленности.

Как показывает всё больше фактов, баланс между полезными и вредными для здоровья бактериями в нашем кишечнике влияет на гораздо более широкий спектр факторов здоровья, чем ранее считали учёные. К ним относятся кровяное давление, процесс старения и вероятность развития тревоги или депрессии.

Поэтому различные проблемы с микрофлорой или же с общим состоянием кишечника может привести к серьёзным заболеваниям не только кишок, но и других органов.

Подбирая диету, необходимо учитывать, как продукты повлияют на бактерии

В этом контексте исследователи из Университетского Медицинского Центра Гронингена (UMCG) решили изучить, какие диеты и группы продуктов оказывают наиболее благоприятное воздействие на здоровье кишечника.

В начале эксперимента они объединили продукты по 160 диетическим факторам и семи схемам питания. Эти семь схем питания представляли собой вегетарианскую диету, акцент делался на растительный белок, животный белок, активное употребление кисломолочных продуктов, Средиземноморскую диету (плюс алкоголь), хлеб, бобовые, рыбу и орехи и «вредную» диету, состоящую из мяса, картофеля, соусов, сладостей, сахара, фаст-фуда и безалкогольных напитков.

После чего всех добровольцев эксперты разбили на четыре группы. В первой все участники были здоровыми. Во второй имели болезнь Крона (воспаление кишечника). В третьей были пациенты с язвенным колитом. А в четвёртой - с синдромом раздражённого кишечника.

Каждая группа поочерёдно сидела на разных диетах. В течение этого времени учёные брали у них анализы (кал), а также давали вопросники по частоте приёма пищи для заполнения. Последующие результаты специалисты анализировали с учётом потребления калорий, возраста и пола.

Лучше всего на микрофлору кишечника влияет Средиземноморская диета и другие результаты исследования

В итоге выяснилось, что именно Средиземноморская диета благотворнее всего влияет на микрофлору кишечника.

Если же говорить подробнее, отличная для полезных бактерий диета состоит из:

Большого количества овощей и бобовых, хлеба (зернового), орехов, фруктов.

Умеренного потребления рыбы, постного мяса, птицы, кисломолочных продуктов и красного вина.

Малого количества красного мяса, переработанного мяса и сладостей

Эта диета способствовала уменьшению количества вредных бактерий и воспалительных маркеров в кале, а также более высокому количеству противовоспалительных бактерий.

Поэтому диета «акцент на хлеб, бобовые, рыбу и орехи» и «кисломолочная» также считаются полезными.

Вегетарианская диета и акцентирующая на растительном белке были связаны с большим количеством короткоцепочечных жирных кислот (SCFA), которые положительно сказываются на обмене веществ. Также «белковая» была связана с улучшением биосинтеза витаминов и аминокислот.

Обратная ситуация наблюдалась во «вредной» диете и «акценте на животный белок». Например, мясо повышает количество бактерий Blautia, которые зачастую связаны с синдромом раздражённого кишечника. Повышается и количество Streptococci, которые также ответственны за различные заболевания.

Следует, правда, отметить, что все полезные бактерии полезны лишь в определённом количестве. Растительный белок понижает уровень одних бактерий, но это также чревато заболеваниями. Поэтому можно сказать, что любая диета полезна лишь в меру. Сочетайте всё в умеренных количествах, не забывая о других факторах здорового образа жизни, и любая схема из семи представленных может оказаться для каждого благоприятной.

Фото:pgia.onlinehealth.news