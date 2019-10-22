Азиза делится секретами: как похудеть и оставаться в форме

Казалось бы, быть звездой — легко и просто, но на самом деле это изнурительный труд. И дело не только в работе над очередным проектом. Медийным персонам приходится постоянно думать о том, как не ударить в грязь лицом лишними килограммами и появившимися морщинками. Если ты у всех на виду, то приходится вдвойне следить за собой. Певица Азиза рассказала в интервью Pravda. Ru о том, какие гастрономические предпочтения помогают ей оставаться в форме.

Сейчас все придерживаются правил здорового образа жизни. Поделитесь своим секретом, что вы делаете для того, чтобы оставаться в хорошей форме.

Начну с того, что я сама пеку хлеб, использую только амарантовую муку, которая не содержит глютен. Потому что вся остальная мука быстро старит организм. Мои бабушки и мама, которая дожила до 92 лет и никогда не болела, всю жизнь пекли сами хлеб, амарантовые лепешки. Такая мука продается в магазинах экопродуктов. Я не ем сдобу, булочки, которые сделаны из пшеничной муки. Также в моем рационе много кисломолочных продуктов. Они полезны для кожи и правильной работы желудка. Но я предпочитаю ряженку, а не кефир. На завтрак у меня: яйца, каши или сыр, творог, амарантовый хлеб. Утром я ем плотно. На обед у меня всего два блюда, например, салат и суп.

Важный момент: нельзя сразу после еды пить чай или компот, жидкость лучше употребить хотя бы через 30 минут после того, как покушали. Иначе нарушается пищеварение, обмен веществ. Я себя обманываю так: беру кусочек лимона в рот — и сразу пропадает желание пить. Только это должен быть именно лимон, а не какой-то сладкий фрукт. Чай лучше ни с чем не смешивать, даже обычный сахар не стоит класть. Я предпочитаю нават — это натуральный восточный сахар, мне из Ташкента специально привозят. Но он и в Москве продается. Если хочется что-то сладкое, то покупаю черный шоколад.

Говорят, что много надо пить воды. Не знаю, может быть. У меня не получается. Но я пью воду из природных источников, которую привожу из области. Каждую неделю мы набираем воду в канистры. Ее я использую в том числе и для приготовления пищи. Вода из святых источников полезная, она даже песок выгоняет из почек. В ней много микроэлементов.

Есть у меня хороший рецепт на случай, если очень хочется кушать. Если приезжаю с концерта в 12 часов ночи голодная, то делаю свое фирменное блюдо. Мою свежие огурцы, режу, заливаю кефиром или ряженкой, добавляю чеснок и ем. Этим можно наесться и калорий мало. Для желудка такое блюдо отлично подходит. Чеснок убивает даже хеликобактер. Но только не добавляйте помидоры и болгарский перец.

Мясо я ем и вареное, и тушеное. Давно уже отказалась от жареного. Рыбу, честно говоря, не очень люблю. Не надо есть то, что все советуют, надо прислушиваться к организму, он сам подскажет, чего не хватает в данный момент

А голодаете?

Голодать не могу. Сразу плохо становится, но устраиваю разгрузочные дни, когда делаю салатик с подсолнечным маслом. Вместо картошки я ем желтую репу, она очень полезная. Также я ем овощи и фрукты. Нельзя голодать, лучше съесть тарелку овощей. Но откажитесь от хлеба, пеките сами - из амарантовой муки или кукурузной.

Как бороться с искушением, если хочется съесть лишний кусочек торта?

Моя сестра как-то увидела, что ее сын, ему было лет 15-16, курит, она ему сказала, что курить нельзя и это вредно, но он все равно продолжал втихаря. И однажды моя мама, его бабушка, сказала: "Внучек, каждый раз, когда ты будешь затягивать сигарету, считай, что ты год моей жизни убираешь". И он после этого одну затяжку, по-моему, сделал, его чуть не затошнило. На психологическом уровне уже блок был, ведь бабушку он очень любил. И она прожила до 92 лет. Вот так он бросил. Если я хочу себе запретить съесть лишний кусок торта, то думаю о равновесии. Отказываюсь от чего-то и взамен запускаю мысль, что придет что-то хорошее. Вот так можно договориться с самим собой и не есть лишнее.

Вы по утрам встаете на весы, считаете граммы?

Когда в зеркале вижу, что я в нормальном весе, то с радостью бегу взвешиваться. Если замечаю, что переборщила, то предпочитаю не вставать на весы, чтобы не расстраиваться. А отрицательные эмоции на пользу не пойдут. В такие моменты я начинаю есть огурцы с чесноком и кефирчиком. И, конечно, люди, которые хотят похудеть, должны вообще отказаться от спиртного. После Нового года все поправляются не потому, что много едят, а потому что пьют много. Иногда можно себе позволить, но не так, чтобы это превращалось в привычку. Пиво — самое страшное, пивной животик ни одного мужчину не красит.

А для кожи что вы делаете?

Ничего. Раньше я ходила по салонам, делала обвертывания, использовала скрабы, молочко втирала. Все это бред. Все равно кожа сохла. Особенно после лета, когда загар сходит. Сейчас пользуюсь сибирским мылом с маслом кедровых орехов. Я им мою не только тело, но и волосы. Оно помогает бороться даже с перхотью. Также я в бане парюсь, предпочитаю хамам. Там горячий пар, он помогает омертвевшим клеткам кожи отслаиваться.