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Автор Татьяна Питерякова

Восемь признаков, указывающих на дефицит йода в организме

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Для полноценной работы щитовидной железы йод организму необходим как воздух. Чтобы это вещество был в организме, нужно есть продукты с его содержанием. Это водоросли, рыба, молоко. Недостаток йода провоцирует развитие серьезных заболеваний, к примеру, проблем с сердцем. По некоторым симптомам можно заметить, что пора пополнить организм запасами йода.

Проблемы с кожей и волосами

Если кожа постоянно чешется, а на расческе ежедневно остается много волос, возможно, организму недостает йода. Он питает кожу влагой, замедляет старение и способствует заживлению ран. При употреблении обогащенных йодом продуктов, волосы человека становятся крепкими.

Чувствительность к холоду

Даже при теплой погоде человек с недостатком йода в организме готов кутаться в теплую шубу. Он мерзнет везде и всегда. Из-за нехватки йода замедляется обмен веществ, и, как следствие, вырабатывается меньше энергии.

Быстрый набор веса

Из-за плохого обмена веществ, спровоцированного нехваткой йода, нарушается метаболизм. А все из-за того, что в организме калории не сжигаются, а накапливаются в виде жира для сохранения тепла. Нормализовать обмен веществ и снизить вес помогут обогащенные йодом продукты.

Упадок сил, чувство слабости

По мнению ученых, люди с низким содержанием йода в организме испытывают чувство бесконечной усталости. При нормальном отдыхе накануне человек все равно начинает утомляться.

О наличии анемии расскажут упадок сил и слабость. Просто у организма не остается сил для активности.

Плохая обучаемость и забывчивость

По мнению исследователей, люди с дефицитом йода страдают от плохих памяти и обучаемости, что вызвано низким содержанием гормонов. В этом случае головной мозг плохо усваивает информацию.

Тревога и депрессия

Многие думают, что депрессия возникает из-за психических нарушений. Но это не совсем верно. По мнению медиков, беспокойство и сон в работе щитовидной железы взаимосвязаны. Поэтому при наличии признаков тревоги лучше сначала обратиться к эндокринологу.

Припухшая шея

У людей, страдающих от дефицита йода, нередко можно увидеть зоб - припухлость шеи. При дефиците йода гормоны не производятся щитовидной железой, поэтому клетки интенсивно делятся, провоцируя припухлость.

Проблемы с сердцем

При дефиците йода не исключены сердечно-сосудистые нарушения. Появляется брадикардия - замедленный пульс. При таком состоянии можно почувствовать тошноту и головокружение.

Без йода в организме нарушается работа многих органов. У человека отмечается плохое самочувствие, имеющее разные симптомы - депрессию, забывчивость, слабость, и т. д. При их проявлении нужно есть йодсодержащие продукты и обратиться к эндокринологу.

Фото: medcentr.if.ua

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Темы организм дефицит йода щитовидная железа серьезные заболевания продукты с содержанием йода
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