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Автор Татьяна Питерякова

Как и чем питать мозг в будни: правильная пища для высокой активности

Здоровье print

Мозг - самый "умный" орган и требует больших энергетических затрат в сравнении с другими. Это 25% всей энергии, вырабатываемой организмом. Чтобы мозг продолжал действовать эффективно, нужно составить правильный рацион.

Насколько полезно сладкое

Наверняка многим знакома такая схема жизни: работа за монитором компьютера, в процессе которой приходится злоупотреблять энергетиками и кофеином для поддержания бодрости, а после работы - «заедание» стресса приличной порцией вкусных углеводов: печеньем, шоколадом, вафлями и т. д. Однако исследование показало, что все сладкие и мучные продукты разрушают человеческий мозг.

По мнению специалистов, жиры куда полезнее углеводов. К тому же люди, использующие жиросодержащую диету, не становятся полнее.

Воспаление и углеводы

Ученые объясняют часть заболеваний воспалительными процессами. Это относится к болезням Альцгеймера и Паркинсона, а вот инфаркт представляет собой воспаление, спровоцированное переизбытком углеводов. Существует и противоположное исследование, согласно которому люди с повышенным уровнем сахара имеют большие риски заболеть деменцией (слабоумием).

О низкоуглеводной диете

Многие люди порой испытывают слабость, плохую концентрацию во время чтения, головные боли. Таким проблемам есть объяснение - большое потребление углеводов.

При голодании организм получает глюкозу из гликогена. Это своего рода резервное хранилище, в мышцах откладывающее все необходимое. При опустошении этого ресурса и отсутствии поступления новой дозы глюкозы в организм, организм начинает сжигать жир и использовать продукты распада жирных кислот.

Следовательно, при присутствии глюкозы в плазме крови, мозг поглощает этот сахар, пока он есть. Поэтому при начале периода поставления глюкозы из жирных кислот мозг может выбрать этот источник как основной. Это обеспечит его лучшую работу в сравнении с той, что была прежде. А человеку нужно просто запастись терпением и переждать «тяжелые времена».

Кетодиета

Недавно ученым удалось выяснить энергоэффективность кетоновых тел. Чего не скажешь о глюкозе, переработка которой нередко провоцирует выработку излишнего количества свободных радикалов, повреждающих здоровые клетки.

Новый вид диеты положительно повлиял на эпилептиков и людей с другими неврологическими расстройствами. Однако кетодиета рекомендуется только в крайнем случае, так как пока она хорошо не исследована.

Лучший вариант - сбалансированное питание

Диетологи советуют употреблять как можно больше еды со сложной углеводной структурой. Это томаты, все виды капусты, стручковая фасоль, бобовые культуры, фрукты, ягоды, злаки и баклажаны.

Отказываться от всех продуктов, содержащих углевод, не стоит. Пусть в холодильнике своего хозяина изредка «поджидают» запеченные яблоки с орехами и изюмом, йогуртовые муссы со свежими ягодами и медом, творожные запеканки и фруктовые желе.

Людям, зарабатывающим на жизнь умственным трудом, нужно употреблять как можно больше омега-3, омега-6 и омега-9 кислот, которыми богаты авокадо, морская рыба, растительные масла и орехи. Благодаря этому можно будет оставаться бодрым даже в конце рабочей недели.

Фото: suckhoedoisong.vn 

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Темы продукты человеческий мозг
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