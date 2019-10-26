Топ-6 продуктов, необходимых больным суставам

При хронической боли в суставах многие люди пьют обезболивающие препараты. Однако их постоянный прием не безопасен. Можно попробовать от них отказаться в пользу противовоспалительной диеты, уменьшив свою боль естественным путем.

Вишня

Чем красочнее фрукты, ягоды и овощи, тем больше в них содержится антиоксидантов. Вишня - один их представителей «красивых» естественных продуктов. Ее яркий оттенок обусловлен содержанием антиоксидантов - антоцианинов.

Они борются со свободными радикалами, в том числе вызывающими воспаление. Исследования подтвердили, что при употреблении вишни воспаление и боль в суставах снижаются. Также эта ягода, особенно ее кислый вкус, подавляет вспышки подагры - формы артрита.

Имбирь

Имбирь используется в разных культурах в качестве пряности. Он имеет сладкий аромат, указывающий на значительный уровень антиокислителей.

Мощную лекарственную силу имбирь имеет за счет содержания в нем гингерола. Это вещество снижает мышечные боли и воспаление. Имбирь является хорошим антиоксидантом и противовоспалительным средством.

Рыба

Рыбий жир содержит много омега-3 жирных кислот, поэтому он рекомендуется людям, страдающим от болей в суставах. Эти кислоты не только снижают воспаление, но и усиливают кровоток в организме человека во время его активности.

В дальнейшем это благотворно сказывается на отеках и уменьшает боль. Кроме того, EPA и DHA из рыбьего жира снижают производство некоторых негативных белков, связанных с определенными видами артрита.

Для улучшения состояния можно почаще есть рыбу или принимать ее жир. Рыба содержит кальций и витамин D, при совместном действии укрепляющие кости.

Грецкие орехи

Как и в рыбе, в орехах содержатся кислоты омега-3 и антиоксиданты. Они способствуют уменьшению боли в суставах, связанной с воспалением. Кроме того, при частом, но небольшом объеме употреблении грецких орехов (горсть) снижается риск заболевания раком и диабетом 2-го типа.

Капуста

В капусте содержится 45 разных антиоксидантных флавоноидов, а также витамин С, способствующий производству коллагена - важного компонента для сухожилий, мышц и связок, поддерживающих наши суставы. Также в капусте много кальция, укрепляющего кости. Поэтому при проблемах с суставами нужно регулярно есть капусту.

Авокадо

В авокадо содержится олеиновая кислота - разновидность жирной кислоты, снижающей некоторые биомаркеры воспалений. При употреблении авокадо организм также насыщается омега-3 кислотами, однако этот продукт, все же, не так полезен, как рыба и грецкие орехи. Правда, при его регулярном употреблении боль в суставах снижается.

Воспаление в суставах необязательно устранять с помощью медикаментов, лучше разнообразить свой рацион. Вишня, грецкие орехи, рыба и другие полезные продукты помогут избавиться от боли.

Фото: zhenskoe-mnenie.ru