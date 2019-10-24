Семь щелочных продуктов, которые помогут справиться с ожирением

Соотношение щелочей и кислот в организме человека имеет важное значение: от него во многом зависят долголетие, здоровье и стройность. При нарушении этого баланса развиваются заболевания.

Специалисты утверждают, что современный человек потребляет много кислот, поэтому так важно организовать гармоничное питание. Есть некоторые щелочные продукты, улучшающие здоровье и настроение, а также избавляющие от ожирения.

Авокадо

Исследования свойств авокадо показали, что его регулярное употребление снижает уровень холестерина на 8,2%. С помощью этого продукта в желудке нейтрализуются кислоты, а питательные вещества из других овощей и фруктов усваиваются быстро и полностью.

Бананы

Бананы содержат два вида клетчатки, из-за чего они так полезны. Пектин препятствует развитию онкологии, а крахмал способствует правильной работе пищеварительной системы.

Спелые бананы богаты разными витаминами, железом, калием, щелочью. Они способствуют снижению давления и нормализации сахара в крови.

Цветная капуста

В цветной капусте содержатся магний и кальций, улучшающие настроение и способствующие укреплению костной ткани. Также в этом продукте содержатся холин и многие витамины, которые не позволяют холестерину накапливаться в печени, соответственно, препятствуют набору лишнего веса.

Виноград

В винограде содержатся разные растительные соединения, благодаря которым повышается иммунитет и нормализуется уровень холестерина. Согласно недавно проведенному эксперименту, у людей, ежедневно употребляющих 20 г виноградного экстракта, в крови снижался уровень сахара.

А значит, ожирение при его употреблении уж точно не грозит. К тому же в составе винограда есть важные составляющие для укрепления зубов - калий, магний и фосфор.

Огурцы

Огурцы хорошо очищают организм от токсинов и вредных кислот. А это, в свою очередь, способствует снижению веса.

В этом овоще содержатся флавоноиды, защищающие организм от свободных радикалов, провоцирующих легочные, аутоиммунные и сердечные заболевания. Огурцы низкокалорийны, их можно есть во время диеты.

Киноа

Киноа - крупа, в которой содержится наименьшее количество белка в сравнении с другими крупами. Продукт обогащает организм фосфором, причем тем, что содержится в рыбе.

В состав киноа также входят вещества, нормализующие метаболизм: железо, кальций, клетчатка, витамины группы В. Благодаря этому человек худеет.

Лимон

Лимон - наиболее полезен для человека из всех фруктов. Благодаря его употреблению организм освобождается от токсинов, а значит, человек худеет.

При регулярном употреблении лимонов можно избавиться от авитаминоза, расстройств желудка, атеросклероза и гипертонии. Этот фрукт снижает риск развития онкологии и инсульта, предотвращает нарушения минерального обмена. А в Средневековье им лечили чуму, а также использовали его для профилактики этого заболевания.

Оказывается, чтобы снизить вес, нужно просто регулярно употреблять вкусные и полезные продукты. Большинство из них нормализует метаболизм, выводит из организма яды и токсины, способствуют снижению уровня "плохого" холестерина в крови, тем самым помогая данному процессу.

Фото: refitness.ru

Читайте также:

Кофейные отходы могут решить проблему ожирения - испанские ученые

Циркадные ритмы против ожирения

Лишний вес помогает организму защититься от развития БАС