Навряд ли кто-то хочет заболеть и семь дней проваляться в кровати. По данным статистики, именно такой период человек болеет ОРЗ и ОРВИ. Есть много способов справиться с заболеваниями, и чаще всего врачи рекомендуют поддерживать иммунитет или пользоваться несложными способами борьбы с простудой.
Жвачка
Во многих видах жвачки есть вещества с антибактериальным эффектом. Поэтому жевание этого продукта способствует предотвращению развития бактерий во рту.
Кроме того, известно, что жвачка снимает первые простудные симптомы. Однако ее нужно постоянно менять, в противном случае она спровоцирует другие проблемы со здоровьем.
Шоколад
После употребления шоколада у человека улучшается настроение. А значит, организм вырабатывает соответствующие гормоны - серотонин и эндорфины. Таким образом, восстанавливается иммунитет. Поэтому можно смело съедать ежедневно несколько кусочков шоколада.
Детское шампанское
Если детское шампанское подогреть и выпить, можно ослабить вирус и устранить его первые симптомы. Для этого напиток нужно вскипятить и добавить в него немного сахара.
Пить его нужно перед сном. Благодаря употреблению такого коктейля снизится количество токсинов в организме.
Устрицы и моллюски
Поддержать иммунитет можно с помощью моллюсков и устриц. В них содержится множество полезных веществ.
Так, например, цинк укрепляет иммунную систему.
Постоянное мытье рук
Руки нужно мыть как можно чаще. Если они грязные, не нужно дотрагиваться ими до лица. Из-за этого микробы быстро распространятся по всему телу. Конечно, уровень защиты тоже станет ниже.
Соленая вода
Устранить микробов в горле поможет соленая вода. Для приготовления средства нужно в 200 мл теплой воды смешать со столовой ложкой соли. Этой смесью можно полоскать рот и горло при первых признаках заболевания.
Специи
В период простуд можно просто подержать во рту гвоздику, корень аира или лимонную цедру. Благодаря им вирусы будут уничтожены, а заболевание предотвращено.
Применение эфирных масел
Можно накапать любое эфирное масло на салфетку и периодически вдыхать аромат. Благодаря этому носоглотка расслабится, а насморк будет предупрежден.
Йогурт
В сезон простуд можно ежедневно есть йогурт. Этот продукт способствует развитию кишечных бактерий, а также считается основной защитой.
Увлажнитель
Часто кашель возникает из-за пересушенного воздуха. В связи с этим нужно приобрести увлажнитель и иногда им пользоваться.
Оказывается, если подержать во рту специи, съесть кусочек шоколада или вдохнуть эфирное масло, можно забыть о серьезной простуде. Главное, не забывать пользоваться этими простыми способами.
Фото: ukr.media
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