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Автор Татьяна Питерякова

Детское шампанское, жвачка, соленая вода и еще семь средств, которые не дадут заболеть

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Навряд ли кто-то хочет заболеть и семь дней проваляться в кровати. По данным статистики, именно такой период человек болеет ОРЗ и ОРВИ. Есть много способов справиться с заболеваниями, и чаще всего врачи рекомендуют поддерживать иммунитет или пользоваться несложными способами борьбы с простудой.

Жвачка

Во многих видах жвачки есть вещества с антибактериальным эффектом. Поэтому жевание этого продукта способствует предотвращению развития бактерий во рту.

Кроме того, известно, что жвачка снимает первые простудные симптомы. Однако ее нужно постоянно менять, в противном случае она спровоцирует другие проблемы со здоровьем.

Шоколад

После употребления шоколада у человека улучшается настроение.  А значит, организм вырабатывает соответствующие гормоны - серотонин и эндорфины. Таким образом, восстанавливается иммунитет. Поэтому можно смело съедать ежедневно несколько кусочков шоколада.

Детское шампанское

Если детское шампанское подогреть и выпить, можно ослабить вирус и устранить его первые симптомы. Для этого напиток нужно вскипятить и добавить в него немного сахара.

Пить его нужно перед сном. Благодаря употреблению такого коктейля снизится количество токсинов в организме.

Устрицы и моллюски

Поддержать иммунитет можно с помощью моллюсков и устриц. В них содержится множество полезных веществ.

Так, например, цинк укрепляет иммунную систему. 

Постоянное мытье рук

Руки нужно мыть как можно чаще. Если они грязные, не нужно дотрагиваться ими до лица. Из-за этого микробы быстро распространятся по всему телу. Конечно, уровень защиты тоже станет ниже.

Соленая вода 

Устранить микробов в горле поможет соленая вода. Для приготовления средства нужно в 200 мл теплой воды смешать со столовой ложкой соли. Этой смесью можно полоскать рот  и горло при первых признаках заболевания.

Специи

В период простуд можно просто подержать во рту гвоздику, корень аира или лимонную цедру. Благодаря им вирусы будут уничтожены, а заболевание предотвращено.

Применение эфирных масел

Можно накапать любое эфирное масло на салфетку и периодически вдыхать аромат. Благодаря этому носоглотка расслабится, а насморк будет предупрежден.

Йогурт

В сезон простуд можно ежедневно есть йогурт. Этот продукт способствует развитию кишечных бактерий, а также считается основной защитой.

Увлажнитель

Часто кашель возникает из-за пересушенного воздуха. В связи с этим нужно приобрести увлажнитель и иногда им пользоваться.

Оказывается, если подержать во рту специи, съесть кусочек шоколада или вдохнуть эфирное масло, можно забыть о серьезной простуде. Главное, не забывать пользоваться этими простыми способами.

Фото: ukr.media

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