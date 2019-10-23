Человек подавился и стал задыхаться: что предпринять до приезда "скорой"

Некоторые люди могли когда-либо случайно подавиться едой и откашляться. Однако иногда проблема бывает серьезнее: в горло или пищевод попадает еда или предмет, которые не могут двигаться дальше. В этом случае затрудняется дыхание, у человека появляется спазм, характеризующийся сильной болью и риском удушья. На эту ситуацию важно правильно отреагировать.

Симптомы удушья

При чувстве удушья от инородного тела возникает кашель, а сам человек не может нормально дышать и говорить. Случается, что он теряет сознание.

При этих симптомах есть всего три минуты на его спасение. За это время дыхание может не нормализоваться. В этом случае организму будет недоставать кислорода, в итоге человек потеряет сознание.

Первая помощь, если подавился ребенок

При доступе к полости рта можно попробовать вынуть предмет пальцами. Если сделать это не получается, нужно нагнуть голову ребенка вниз и вперед, после чего нажать на корень языка указательным пальцем, при этом другой рукой легко постукивая малыша по спине.

Если он еще совсем маленький, нужно просто перевернуть его вниз головой, делая это неспеша. Затем энергично растирать ребенка, стараясь его не травмировать.

Помощь взрослому человеку

Сначала нужно убрать изо рта пострадавшего остатки пищи или, например, протез. Далее следует посадить человека на стул и попросить его дышать медленно и глубоко. Благодаря этому будет устранен спазм дыхательных путей и пищевода.

Нужно поставить человека прямо и встать за ним. Затем обнять его руками в области талии, немного выше пупка, соединив руки в единый кулак. Его нужно сильно прижать к левой брюшной стенке пострадавшего, таким образом повышая внутреннее давление.

Благодаря этому излишки воздуха из легких будут устранены, и инородное тело сможет выйти. Если человек находится без сознания, необходимо делать искусственное дыхание до приезда "скорой помощи".

Как помочь себе

Если человек подавился сам, он ни в коем случае не должен паниковать. Нужно изо всех сил постараться откашляться, чтобы не задохнуться.

Если сделать этого не получилось, нужно наклониться вперед и лечь животом на край стола или стула. После этого выдохнуть как можно сильнее для выталкивания инородного предмета.

Если удушья не произошло, надо в любом случае обратиться к врачу. Проглоченный предмет может повести себя непредсказуемо и негативно повлиять на здоровье.

Фото: moskovskaya-medicina.ru

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