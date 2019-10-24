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Автор Александра Балан-Сенчук

Операционное вмешательство показано при тяжелой форме язвенного колита

Здоровье print

План лечения определяется в зависимости от степени тяжести заболевания.

Тяжелые состояния характеризуются многочисленными симптомами, которые могут приводить к серьезным осложнениям. Легкие же состояния часто не требуют лечения, так как могут исчезнуть самостоятельно через несколько дней после появления.

Пациентов с язвенным колитом средней тяжести лечат аминосалицилатами, которые считаются частью поддерживающей терапии. Аминосалицилаты необходимо употреблять даже после полного исчезновения симптомов. Также лечащий врач может предложить альтернативы, включая кортикостероиды, которые принадлежат к классу иммунодепрессантов, способных подавлять иммунные реакции, вызванные воспалительным состоянием.

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Аминосалицилаты используются как при легком, так и при умеренном язвенном колите. Они помогают уменьшить воспаление и контролируют симптоматику. Их вводят в виде таблеток или суппозитория (в прямую кишку через задний проход), а также посредством клизмы. Общие побочные эффекты при использовании этого средства включают диарею, тошноту, кожные высыпания и головные боли.

Кортикостероиды уменьшают воспаление и являются более сильными агентами, чем аминосалицилаты. Их употребляют в виде таблеток, суппозиториев или клизм. Длительное использование кортикостероидов может вызвать серьезные побочные эффекты, включая нарушения сна и настроения, остеопороз, диабет, катаракту, увеличение веса и т. д.

Другие иммунодепрессанты включают азатиоприн и 6-меркапто-пурин (6-МП), которые используются при язвенном колите. Азатиоприн является хорошей альтернативой кортикостероидам.

Лечение тяжелых состояний язвенного колита

Пациенты с тяжелой степенью язвенного колита должны быть помещены в медицинское учреждение для дальнейшего лечения. Как правило, терапия включает введение кортикостероидов в виде инъекций. Эти агенты помогают подавить чрезмерную реакцию иммунитета, чтобы уменьшить последствия вспышек и облегчить симптомы. Могут быть серьезные осложнения, такие как разрыв или обструкция кишечника с опасными для жизни результатами.

Некоторым пациентам также может быть прописан инфликсимаб. Это биологический агент, который воздействует на патологию заболевания, а не только на симптомы. Он работает путем нацеливания на белок под названием TNF-альфа или фактор некроза опухоли альфа.

Инфликсимаб вводится в виде инфузий в течение двух часов. Вторая доза - через две недели, а третья - через шесть недель. Затем его дают каждые восемь недель, если лечение все еще требуется. Использование инфликсимаба связано с такими побочными эффектами, как боль в суставах, зуд кожи, сыпь, отек рук и лица (ангионевротический отек), ухудшение аппетита.

В тяжелых случаях с осложнениями в кишечнике может потребоваться хирургическое вмешательство.

Фото: immedicohospitalario.es 

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Темы симптомы кишечник заболевание язвенный колит
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Операционное вмешательство показано при тяжелой форме язвенного колита
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