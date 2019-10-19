Пять народных способов избавиться от похмелья

К сожалению, праздники многих людей до сих пор не обходятся без горячительных напитков. Их чрезмерное употребление приводит к утреннему похмелью. Для его устранения есть много препаратов.

Однако спиртные напитки уже сами по себе наносят значительный удар по здоровью, поэтому с помощью таблеток лучше его окончательно не разрушать. Можно воспользоваться народными методами лечения — продуктами, безопасными для организма.

Самое эффективное лечение при похмелье

Организм человека переизбыточествует токсинами, отчего и возникает похмелье. Этанол — сам по себе яд, ведь во время метаболизма он превращается в ацетальдегид.

Это приводит к тому, что человек ощущает сухость во рту, головную боль и другие неприятные симптомы. Восполнить количество электролитов можно путем употребления большого количества воды. Будет неплохо добавить к ней лайм или лимон.

Имбирь

Имбирный чай также оказался эффективным средством для борьбы с похмельем.

Он способствует восполнению электролитов, а также восстановлению работы желудка.

Смузи с куркумой и бананом

Чувство тошноты поможет устранить калий, которым богат смузи с бананом и куркумой. Такой напиток способствует предотвращению обезвоживания.

Для приготовления смузи рекомендуется использовать

блендер,

стакан воды,

треть куркумы

и один банан.

Все эти ингредиенты нужно перемешать и выпить, при необходимости повторив это еще раз через пару-тройку часов.

Завтрак с фруктами

Фрукты хорошо снижают вредное воздействие ацетальдегида. В этом случае особенно хорошо подойдут цитрусовые:

грейпфрут,

апельсины,

мандарины.

В них содержится немного глюкозы — это поможет избавиться от похмельного синдрома.

Как избежать похмелья?

Если уж отказаться от спиртных напитков полностью нельзя, можно воспользоваться следующими советами, они помогут облегчить тяжелый похмельный синдром. Нужно стараться употреблять продукты с содержанием сахара - тогда этанол быстро выйдет из организма.

В этом случае между коктейлями можно пить натуральный сок из апельсина. Хорошо проявил себя в борьбе с симптомами похмелья и шоколад, его тоже можно есть по одной-две дольки во время застолья. Это не только избавит от тяжелого похмелья, но еще и не позволит сильно опьянеть.

Чтобы преодолеть тяжелое состояние после застолья, можно воспользоваться продуктами, которые есть в холодильнике. Так,

цитрусовые,

имбирь,

куркума

быстро помогут прийти в норму.

А чтобы тяжелого состояния вовсе не возникло, в перерывах между тостами можно пить апельсиновый сок и есть шоколад.

Есть и еще один способ не болеть от похмелья — вовсе не пить алкоголь.

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