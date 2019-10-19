К сожалению, праздники многих людей до сих пор не обходятся без горячительных напитков. Их чрезмерное употребление приводит к утреннему похмелью. Для его устранения есть много препаратов.
Однако спиртные напитки уже сами по себе наносят значительный удар по здоровью, поэтому с помощью таблеток лучше его окончательно не разрушать. Можно воспользоваться народными методами лечения — продуктами, безопасными для организма.
Организм человека переизбыточествует токсинами, отчего и возникает похмелье. Этанол — сам по себе яд, ведь во время метаболизма он превращается в ацетальдегид.
Это приводит к тому, что человек ощущает сухость во рту, головную боль и другие неприятные симптомы. Восполнить количество электролитов можно путем употребления большого количества воды. Будет неплохо добавить к ней лайм или лимон.
Имбирный чай также оказался эффективным средством для борьбы с похмельем.
Он способствует восполнению электролитов, а также восстановлению работы желудка.
Чувство тошноты поможет устранить калий, которым богат смузи с бананом и куркумой. Такой напиток способствует предотвращению обезвоживания.
Для приготовления смузи рекомендуется использовать
Все эти ингредиенты нужно перемешать и выпить, при необходимости повторив это еще раз через пару-тройку часов.
Фрукты хорошо снижают вредное воздействие ацетальдегида. В этом случае особенно хорошо подойдут цитрусовые:
В них содержится немного глюкозы — это поможет избавиться от похмельного синдрома.
Если уж отказаться от спиртных напитков полностью нельзя, можно воспользоваться следующими советами, они помогут облегчить тяжелый похмельный синдром. Нужно стараться употреблять продукты с содержанием сахара - тогда этанол быстро выйдет из организма.
В этом случае между коктейлями можно пить натуральный сок из апельсина. Хорошо проявил себя в борьбе с симптомами похмелья и шоколад, его тоже можно есть по одной-две дольки во время застолья. Это не только избавит от тяжелого похмелья, но еще и не позволит сильно опьянеть.
Чтобы преодолеть тяжелое состояние после застолья, можно воспользоваться продуктами, которые есть в холодильнике. Так,
быстро помогут прийти в норму.
А чтобы тяжелого состояния вовсе не возникло, в перерывах между тостами можно пить апельсиновый сок и есть шоколад.
Есть и еще один способ не болеть от похмелья — вовсе не пить алкоголь.
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