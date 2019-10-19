Боль - реакция организма на то или иное нарушение. Из-за нее люди чаще всего обращаются к медикам и стараются как-то следить за здоровьем. Конечно, в том, чтобы приглушать боль, не влияя на саму проблему, нет ничего хорошего. Но перед посещением врача, все же, можно это сделать - человек получит облегчение, пока не будет назначено лечение.
Шоколад от боли в горле
Боль в горле свидетельствует о простуде или ангине. В этом случае поможет шоколад с максимальным содержанием какао.
По мнению ученых, этот продукт не только снижает боль, но и предотвращает кашель. При этом шоколад действует куда эффективнее кодеинсодержащих таблеток и сиропов.
Вода против мигрени
При мигрени человеку кажется, что его голова вот-вот лопнет от боли. В этом случае врачи рекомендуют употреблять как можно больше жидкости. Так, по одному стакану каждые два часа больной обязательно должен выпивать.
Мигрень нередко возникает из-за обезвоживания. Дисбаланс электролитов и жидкостей не позволяет организму правильно работать. Благодаря обильному питью организм восполнит недостаток жидкости, и человек почувствует снижение боли.
Куркума против боли от воспалительного процесса
Боль от воспалений возникает чаще других. Справиться с ней на время поможет употребление куркумы.
Ее нужно добавить в любое блюдо или чай. В Азии она применяется не только в приготовлении пищи, но и в народной медицине, ведь в ней содержится куркумин. Ученые установили, что это вещество по эффективности приближено к ибупрофену. Медики рекомендуют употреблять это вещество в капсулах людям, страдающим от боли в суставах.
Разминка от боли в спине
Спина может болеть по разным причинам, к примеру, из-за смещения позвонков. Избавиться от нее помогут физические упражнения, всячески разминающие спину.
Эфирные масла от головной боли
Головную боль можно на время купировать с помощью эфирных масел. Для этого пара капель наносится на носовой платок, после чего человек вдыхает полученный аромат.
Можно втереть пару капель масла в виски или добавить в ванну. Это вещество успокаивает, расслабляет и снижает напряжение сосудов. Лучше использовать масла лаванды, ромашки, мяты и розмарина, а вот с другими составами нужно быть осторожнее.
Мята от зубной боли
Снять зубную боль можно посредством мяты. Для этого нужно взять столовую ложку ее высушенных листьев и залить их стаканом кипятка.
Затем следует дождаться остывания отвара, после чего прополоскать им рот. Мята - хороший анестетик, который за счет содержания ментола обладает и антибактериальными свойствами.
Чтобы на время избавиться от боли, можно использовать разные нелекарственные средства, и даже продукты. Однако ими, все же, не следует злоупотреблять, нужно посетить врача, который назначит подходящее лечение.
Фото:pillsman.org
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