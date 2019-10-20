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Автор Александра Балан-Сенчук

Методы выявления язвенного колита

Здоровье print

Диагностика язвенного колита основывается на оценке истории болезни, семейного анамнеза, а также во время проведения специальных исследовательских процедур и лабораторных тестах.

Анамнез и физическое обследование

Семейный анамнез состояния здоровья изучается особенно тщательно, поскольку генетический фактор играет роль в наследовании язвенного колита, а физическое обследование пациента важно для диагностики и лечения заболевания. Пациент в обязательном порядке обследуется на предмет анемии и болей в животе.

Анализы крови при язвенном колите

Анализы крови нужны для выявления аномалий и наличия воспаления. Рутинные анализы крови помогают обнаружить наличие анемии по низкому количеству эритроцитов и бледному эритроциту. Также существуют два специализированных анализа крови, известные как тест на скорость оседания эритроцитов (СОЭ) и тест на С-реактивный белок (СРБ), которые проводятся при подозрении на воспаление.

Исследование стула при язвенном колите

Образцы стула проверяются на наличие воспалительных клеток, слизи и следов крови. Это указывает на наличие активного воспаления в кишечнике.

Колоноскопия при язвенном колите

Колоноскопия определяет уровень и степень воспаления кишечника. Сама процедура предполагает введение гибкой трубки с камерой через задний проход в кишечник. Это безболезненная и довольно простая процедура, которая занимает не более 30 минут. Изображения стенок кишечника передаются на компьютер,где врач может увидеть внутренние стенки кишки.

Другим аналогичным тестом является эзофагогастродуоденоскопия, которая использует те же принципы для исследования слизистой оболочки пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

Эндоскопическая ретроградная холангиопанкреатография является еще одним тестом, который исследует желчные протоки в печени и протоке поджелудочной железы. Это помогает исключить первичный склерозирующий холангит, который наблюдается у некоторых пациентов с язвенным колитом.

Компьютерная томография при язвенном колите

КТ, или компьютерная томография, может использоваться для выявления осложнений язвенного колита, включая абсцессы, свищи и кишечные блокировки. КТ также помогает диагностировать и исключить рак кишечника.

Другие исследования изображений при язвенном колите

Другие исследования визуализации включают КТ-энтерографию, магнитно-резонансную энтерографию (МР-энтерографию), МРТ таза и т. д. Они также дают более четкое представление о структурах вокруг кишечника, степени повреждения кишечника и других органов в результате заболевания.

Сканирование белых кровяных клеток

Относительно новым тестом является сцинтиграфия лейкоцитов, или сканирование лейкоцитов.  Для этого теста берут образец крови, а затем маркируют с использованием безвредных радиоактивных меток. Эта кровь вводится обратно в организм. Затем специальные детекторы могут отслеживать, куда попадают эти помеченные лейкоциты во время воспаления.

Фото: ru.qwiket.com

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