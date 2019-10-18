Особые капли с антителами смогут вылечить сухость глаза

Осязание, обоняние и вкус не дают полноценной информации об объекте. Другие механизмы, как ощущение температуры, дают ещё меньше. Со зрением, правда, может конкурировать слух, но разве он даст нам представление, как выглядит человек, если только он сам не расскажет?

Синдром "сухого глаза" - болезнь, распространенная в мире

Поэтому зрение стоит холить и лелеять. Но скажите, вы сами делаете обязательные перерывы при работе за компьютером? А выходя из офиса, вы не погружаетесь обратно в гаджет, но уже на ходу? В итоге наши глаза страдают от напряжения, и это выливается в различные заболевания. Одна из самых распространённых "гаджетных" болезней - синдром "сухого глаза". Но недавнее открытие сможет избавить человечество от этого недуга.

Синдром "сухого глаза", вообще, считается одним из самых распространённых глазных заболеваний независимо от причин. А по всему миру количество пациентов с этим диагнозом варьируется от 5% до 34% (данные разных организация по миру сильно разнятся). Например, в США людей с "сухими глазами", по данным Национального Института Глаз, насчитывается около 5 миллионов. Это 1,5% от общего количества граждан Штатов. А в России, по неуточненным данным некоторых офтальмологов, это количество в 6 раз выше, то есть около 20% населения РФ страдает от недуга.

Тем не менее, практически каждый человек на этой планете хотя бы раз в жизни испытывал дискомфорт в глазах, ощущение сухости. Но уже у меньшего количества это ощущение стало синдромом.

Что представляет собой заболевание глаз и почему появляется?

Итак, данное заболевание представляет собой создание сухих участков на роговице, которые в некоторых случаях могут привести к образованию рубцов. Одна из самых распространённых причин возникновения этих участков заключается в том, что организм не может производить слезную жидкость в нужных количествах или в нужное время. Или мы сами так редко моргаем (особенно при чтении гаджетов), что роговица вовремя не покрывается спасительной жидкостью.

Также одной из причин называют качество слёз. Отмечается, что у некоторых людей в слезах может находиться аутоиммунный компонент, то есть иммунная система этого человека атакует здоровые ткани глаза.

Именно этот факт взяли за основу исследователи из Университета Иллинойса в Чикаго. У этих учёных в качестве основы эксперимента уже была их предыдущая работа. Её результаты впечатляют: специалисты выяснили, что существование на роговице особых иммунных клеток, нейтрофилов, может ухудшить состояние глаз при синдроме.

Что такое нейтрофилы?

Так, было известно, что нейтрофилы представляют собой антимикробные агенты. Помимо прочего, именно они отвечают за процесс нетоза, клеточной гибели путём создания внеклеточных "ловушек", которые тянутся, как ткани. Эти "ловушки" могут захватывать вредный объект, а дальше нейтрофилы начинают уничтожать его.

Но у этой иммунной реакции есть и свои минусы: нейтрофилы могут повреждать и другие, полезные и просто посторонние клетки, из-за чего дальнейшее поражение вредоносными только усиливается.

В работе американских учёных было выяснено, что в случае роговицы иммунные клетки запускали производство аутоантител, то есть антител, которые нацелены на собственные белки организма, а значит, усугубляющих воспаление.

Создание глазных капель с антителами

Эти конкретные аутоантитела назвали антицитруллинированными белковыми аутоантителами (ACPA). Учитывая это, авторы создали глазные капли, содержащие антитела, которые нацелены на ACPA.

Для начала исследователи использовали объединённые антитела, которые они создали из человеческих иммунных глобулинов. После проверки того, были ли глазные капли эффективными и безопасными для мышей, они перешли к эксперименту с людьми. Было набрано 27 участников с различными вариациями заболеваний "сухого глаза", включая синдром Шегрена (патологический процесс желез внешней секреции) и дисфункцию мейбомиевых желез, расположенных на краях век.

Ход эксперимента

Эксперты дали одной половине участников "модернизированные" глазные капли, а остальным добровольцам - аптечные глазные капли, не содержащие антител. Учёные поручили всем участникам вводить по одной капле в глаз два раза в день в течение восьми недель.

Чтобы оценить, насколько хорошо препарат действовал, участники заполняли анкеты, описывая свои симптомы. До, во время и после испытания исследователи измеряли уровень повреждения роговицы. Они также оценивали уровень биомаркеров воспаления на поверхности глаза.

Результат очевиден: особые капли не только сильнее всего смягчали симптомы сухого глаза, но и восстанавливали роговицу. Также и количество ACPA и воспалительные маркеры были уменьшены.

Так что вполне возможно, что синдром "сухого глаза" не только будет облегчаться, но в скором будущем и полностью излечиваться.

Фото: levita-kids.ru

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