Основные симптомы периферической нейропатии - онемение и покалывание в руках или ногах

Периферическая нервная система, состоящая из всех нервов в организме, за исключением головного и спинного мозга, отвечает за передачу и прием нейронных сигналов в центральную нервную систему и из нее.

Периферическая нейропатия - это состояние, при котором нервы периферической нервной системы повреждены.

Причины повреждения периферических нервов

Деформация нервов может происходить вдоль аксона, который является удлиненным стволом нервной клетки, а также в результате удаления защитной миелиновой оболочки, которая изолирует сигнал по мере его продвижения вдоль нервной клетки, называемой демиелинизацией.

Повреждение периферического нерва может происходить из наследственных или приобретенных источников. Наследственные нейропатии могут развиваться в результате генетических нарушений. Приобретенные нейропатии могут возникнуть в результате физической травмы, некоторых заболеваний или воздействия токсинов.

Пациенты с периферической нейропатией испытывают как общие симптомы, так и симптомы, специфичные для типа и количества нервов, которые повреждены.

Общие симптомы периферической нейропатии

Наиболее распространенными симптомами являются онемение и покалывание, особенно в руках или ногах. Со временем это чувство онемения может постепенно распространяться по ногам и рукам.

Пациенты также могут испытывать повышенное чувство осязания или боль от раздражителей, которые обычно не вызывают эти ощущения. Например, некоторые пациенты с диабетической невропатией сообщают, что даже простыни, лежащие на ногах ночью, могут вызвать сильную боль в ногах.

В более серьезных случаях периферической нейропатии пациенты могут также испытывать острую или жгучую боль, а также мышечную слабость. Периферическая нейропатия может существовать в хронической или острой формах.

При острой нейропатии симптомы могут появиться внезапно и резко, в то время как при хронической форме симптомы появляются медленно и постепенно нарастают в течение месяцев или лет.

Особые симптомы периферической нейропатии

Существует три типа нервов, которые составляют периферическую нервную систему, и повреждение каждого типа может вызвать уникальные симптомы. Например, когда вегетативные нервы повреждены, у пациента могут возникнуть проблемы с пищеварением, кишечником или мочевым пузырем.

Также у пациентов могут быть проблемы с регулированием температуры тела, потому что они не могут нормально потеть. Пациенты часто испытывают изменения артериального давления из-за неспособности регулировать расширение и сужение кровеносных сосудов.

Мононейропатия обычно ограничивает симптомы локализованным участком тела, в то время как симптомы полинейропатии проявляются более масштабно. Одним из наиболее распространенных примеров полинейропатии является диабетическая нейропатия, при которой высокий уровень глюкозы повреждает кровеносные сосуды. Доказано, что примерно 60% диабетиков испытывают нейропатические симптомы.

Фото:moidiabet.ru

Читайте также:

Все болезни - от нервов: правда ли это?

Как неврастения влияет на физическое здоровье человека?