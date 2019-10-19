Чем раньше диагностирована плоскоклеточная карцинома, тем успешнее ее лечение

Плоскоклеточная карцинома - злокачественное новообразование из эпителиальной ткани. Раковые клетки локализуются в гортани, легких, на шейке матки у женщин, на коже и других местах. Заболевание характеризуется быстрым ростом раковых клеток и проникновением за счет метастазов в ближайшие ткани.

Ранняя диагностика плоскоклеточного рака является определяющей, поскольку опухоль легче удалить и лечить, когда пораженный участок меньше. Существует ряд признаков, которые могут помочь идентифицировать и диагностировать заболевание.

Самостоятельная диагностика плоскоклеточного рака

Людям следует регулярно проверять свою кожу и следить за любыми изменениями, которые могут указывать на аномальный рост клеток и ранние признаки плоскоклеточного рака. Важно понимать структуру следов на коже, в том числе родинок, пятен и веснушек, чтобы вовремя распознать наличие изменений.

Все области следует осматривать в хорошо освещенном помещении примерно раз в месяц. Опухоли могут присутствовать на любом участке кожи, включая ладони, подошвы, кожу головы, уши, ногти и спину. Близкие или друзья могут помочь контролировать участки тела, которые плохо видны, например, спину.

Медицинский осмотр

Важно установить семейный анамнез пациента, чтобы оценить риск развития рака кожи, в дополнение к другим факторам риска для состояния, таким как воздействие солнечного света. Кроме того, следует рассмотреть вопросы о том, когда появились определенные признаки и как они изменились в размере или во внешнем виде.

Затем должны быть исследованы все участки кожи, а подозрительные участки более тщательно изучены на предмет специфических характеристик, которые могут указывать на плоскоклеточный рак, например, неправильную форму. Любые пятна, у которых отмечается аномальный рост, должны быть изучены более внимательно.

Также необходимо проверить увеличенные лимфатические узлы, особенно когда есть подозрительные пятна на коже, которые могут быть вызваны плоскоклеточным раком. Это помогает установить распространение рака и определить оптимальное направление лечения.

Биопсия кожи

Диагноз может быть подтвержден только биопсией клеток кожи, которая проверяется на свойства ракового роста в лабораторных условиях. В зависимости от размера, местоположения и конкретных характеристик случая, может потребоваться удаление и лечение предполагаемой области до подтверждения диагноза.

Дифференциальная диагностика плоскоклеточного рака

При постановке диагноза плоскоклеточного рака важно отличать его от других заболеваний с аналогичными симптомами, чтобы обеспечить соблюдение оптимального плана лечения. Распространенные состояния, с которыми можно перепутать плоскоклеточный рак, включают:

Старческий кератоз.

Аллергический контактный дерматит.

Атопический дерматит.

Атипичная фиброксантома.

Базально-клеточная карцинома.

Доброкачественные поражения кожи.

Бовеноидный папулёз.

Химические ожоги.

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