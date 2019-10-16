Релаксация не только помогает при стрессе, но иногда ухудшает состояние

В наше время стало модным при любом беспокойстве начинать релаксировать. Причём эта техника стала настолько популярной, что существует множество программ и инструкций выполнения.

Множество проведенных исследований подтверждает пользу релаксации при стрессе. Однако недавняя работа американских учёных показала, что не всем «полное расслабление» может помочь и даже, наоборот, может ухудшить ситуацию.

Что такое релаксация

Релаксация - целый комплекс различных упражнений и методик, направленных на устранение как физического, так и эмоционального, психического напряжения. Достигается это за счёт полного расслабления организма, включая даже «успокоение» мыслительной деятельности.

В основном методы релаксации можно распределить на несколько видов: музыкальные (плюс ароматические), дыхательные, визуализирующие (создание образов), физические (попеременное напряжения и расслабления мышц) и медитативные.

По идее, каждая из этих методик или даже их попеременное использование должно улучшить физическое и психическое состояние человека.

Релаксация бывает вредна для здоровья

Специалисты из Государственного Университета Пенсильвании доказали, что не всегда этот способ "лечения" может быть полезен, а иногда и крайне вреден.

Данное исследование ориентировалось на прошлой работе одного из экспертов - Мишеля Ньюмана. Он в 2011 году создал теорию «избегания контраста». В ней говорится, что «люди могут преднамеренно волноваться, чтобы избежать разочарования, которое они могут получить, если случится что-то плохое».

Проще говоря, по данным Ньюмана, люди могут ещё до некоего события начинать себя накручивать, чтобы а) подготовить себя к возможному провалу, б) смягчить эмоциональное напряжение во время события и эмоциональную разгрузку после.

Но этот способ, по словам учёного, только вредит людям. Ведь если заранее настроиться (даже если и неосознанно) на провал, человек может интуитивно следовать к такой негативной цели.

Однако именно этот факт зачастую и служит оправданием для «проигравших» людей: они не чувствуют сильного разочарования, поскольку были уверенны «с самого начала», что ничего не получится.

И эта теория касается любой практики: идёте ли вы на аттракцион, начинаете ли заниматься новым хобби и т. д. Именно это состояние постоянного избегания и взяли за основу в новом исследовании.

В принципе, факт того, что не всегда релаксация идёт на пользу, известен ещё с 80-ых годов прошлого века. Тогда специалисты обнаружили, что в некоторых случаях релаксирующие упражнения только ухудшают состояние человека.

Американцы проиллюстрировали этот факт на основе теории «контраста». Ведь модель избегания контраста постулирует, что люди с тревожным расстройством боятся резкого всплеска негативных эмоций и, таким образом, предпочитают беспокоиться, чтобы сохранить свой негативный эффект, а не находиться в состоянии душевного благополучия, таком как расслабление.

Исследование

После теоретического заявления, специалисты перешли к практике. Так, команда работала с 96 студентами колледжа. Среди них было 32 участника с генерализованным (устойчивым) тревожным расстройством и 34 - с большим депрессивным расстройством (более серьёзный диагноз, который ещё называют «маскированной депрессией», поскольку таких внешних признаков, как плохое эмоциональное состояние, у пациента не наблюдаются, при том, что они есть). И 30 участников без расстройств служили контрольной группой.

Сам эксперимент состоял из двух этапов. Первый состоял из одного комплекса упражнений на расслабление. Также участники просматривали видеофайлы, отобранные исследователями с намерением вызвать страх или грусть. И помимо прочего, добровольцы заполняли анкеты, направленные на выявление уровня чувствительности к эмоциональным сдвигам, вызванным видео.

Второй этап включал в себя комплекс упражнений на расслабление, после чего студенты опять же заполняли опросники, но уже на тему уровней беспокойства, которое они испытывали во время упражнений.

Результат эксперимента

Анализ показал, что люди с генерализованным тревожным расстройством были наиболее чувствительны к экстремальным эмоциональным сдвигам, и что они испытывали наибольшее беспокойство, практикуя техники релаксации. У людей с серьёзными депрессивными расстройствами эффект, хотя и присутствовал, был менее выраженным. У студентов с нормальным психическим здоровьем серьёзных негативных эмоциональных колебаний не наблюдалось.

То есть релаксация будет полезна лишь тем, кто не страдает (особенно длительно) тревожностью или депрессией. В ином же случае «полное расслабление» только ухудшит самочувствие релаксирующего.

Фото:otvet.mail.ru

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