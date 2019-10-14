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Автор Татьяна Питерякова

Почему быть умным плохо: пять недостатков высокого IQ

Здоровье print

Согласно стандартному общественному мнению, умные люди более успешны, образованны и им проще найти свой жизненный путь. Однако ученые утверждают, что люди с высоким уровнем интеллекта также могут полностью разрушить свою жизнь. И высокие умственные показатели вовсе не указывают на то, что человек сможет себя реализовать.

Серьезные психические нарушения

Многие полагают, что умные люди ведут здоровый образ жизни и живут дольше людей со средним уровнем интеллекта. Однако это не совсем так, ведь здесь многое зависит от психического здоровья, которым как раз не могут похвастаться интеллектуалы.

Они страдают от частых перепадов настроения, панических атак и тревожных расстройств. Стресс - постоянный спутник их жизни. К тому же организм умных людей сильнее реагирует на внешние раздражители, поэтому интеллектуалы склонны к аллергии.

Проблемы с общением в зрелом возрасте

Ученые доказали, что с возрастом любому человеку найти друзей сложнее, чем в детстве и юности. При этом, согласно мнению исследователей Стокгольмского университета, умные люди гораздо хуже приспосабливаются к старению.

Дело в том, что обычно в детстве и юности такие люди все силы направляют на обучение, из-за чего в зрелом возрасте у них может вовсе не остаться друзей. Поэтому они не понимают, как строить отношения с другими людьми.

Отсутствие финансовой ответственности

Хорошо живется не тому, кто много зарабатывает, а тому, кто несет финансовую ответственность. Ведь вовсе не имеет значения, сколько денег человек получал в молодости, если к старости у него ничего не осталось.

На первый взгляд кажется, что умные люди, наоборот, должны знать, как скопить ту или иную сумму. Однако оказывается, что их интеллект направлен на заработок и решение финансовых вопросов, возникающих сегодня. А вот копить для них несвойственно.

Чрезмерная доверчивость

Многие люди полагают, что только дураки сегодня могут поверить в то, что земля плоская, и т. д. Однако интеллектуальным людям как раз это свойственно: они легко верят фактам, не основанным на логике.

При этом человек, рассказывающий о нереальных событиях, должен обладать хорошими ораторскими способностями. Тогда умник в два счета переменит свое представление о том, что давно известно.

Склонность к азартным играм

Умным людям хорошо знакома теория вероятности: если что-то в течение определенного отрезка времени происходило много раз, существует низкая вероятность того, что это случится снова. И наоборот, если чего-то долго не случалось, то это «что-то» непременно должно произойти.

Поэтому умные люди и отправляются играть в казино. Однако здесь царят свои правила, далекие от теории вероятности. Поэтому человек вновь остается ни с чем, но уходить не спешит, пытаясь доказать самому себе свою же правоту.

Оказывается, быть умным не всегда хорошо. Можно пристраститься к азартным играм или вовсе остаться без друзей и средств к существованию.

Фото: ask.fm

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Темы умные люди стереотипы высокий интеллект реализация в жизни
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