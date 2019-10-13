Новое лечение воспалений кишечника разрабатывается немецкими учеными

Воспалительные заболевания кишечника (ВЗК) - довольно распространённая группа болезней. Например, по данным Центра по Контролю и Профилактике Заболеваний (CDC), только в США ежегодно этот диагноз ставится примерно 3 миллионам человек ежегодно.

И хотя болезни, входящие в данную группу, исследованы вдоль и поперёк, многие аспекты протекания и появления болезней до сих пор остаются неизвестными. Но недавно опубликованная научная работа сотрудников Университетской клиники Эрлангена (Германия) пролила свет на связь между нормальной работой кишечника и кровеносной системой.

В группу ВЗК входят всего два заболевания: болезнь Крона и язвенный колит

Колит - хроническое воспаление толстой кишки, где всегда поражается прямая кишка. С болезнью сталкиваются все люди независимо от их возраста, пола или расы. Хотя, всё же, есть некоторая закономерность: меньше всего колитом мучаются пациенты от 40 до 60 лет, а женщины имеют проблемы с кишечником в полтора раза чаще.

Язвенный колит различают по трём характерным признакам: диарее, стулу с кровью и болям в животе. Причин возникновения болезни - множество, и точных сведений на эту тему до сих пор нет.

Болезнь Крона - хроническое заболевание, при котором поражаются стенки кишечника. Какой-либо частью этого органа воспаление не ограничено.

Симптомы болезни также различны: это и периодическая диарея, и лихорадка, и боли в животе, и потеря веса. Но при этом симптомы могут сильно различаться в зависимости от места поражения, например, при поражении подвздошной кишки развиваются симптомы кишечной непроходимости, а с проблемами прямой кишки болезнь Крона может начинаться с симптомов анальных трещин. Точные причины заболевания также неизвестны.

Немецкие учёные внесли некоторую ясность в проблематику ВЗК

Выяснить, влияет ли здоровье сосудов на здоровье кишечника, специалистов сподвигла простая истина: провоспалительные клетки циркулируют через кровеносные сосуды. И поскольку кишечник является одним из самых важных органов в обмене веществ, можно было бы даже предположить, как проблема кровеносных сосудов кишечника повлияет на всё здоровье человека.

В ходе экспериментов специалисты изучали воздействие интерферона гамма-цитокина (ИФН-γ). Вообще, у цитокинов, специфичных молекул, большая картина функциональных возможностей. Так они регулируют межклеточные и межсистемные взаимодействия, рост, активность и количество клеток, также они определяют взаимодействие и работу иммунной, эндокринной и нервной систем. Группа же интерферонов отвечают за активацию механизмов защиты на вторжение вирусов, некоторых бактерий и опасных веществ.

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Однако не всегда наши «защитники» помогают нам, стоя на страже нашего здоровья. Так и в случае ВЗК ИФН-γ отвечал за патогенез болезни, то есть именно за поражение.

В ходе экспериментов над эндотелиальными клетками, выстилающими внутреннюю поверхность кровеносных сосудов, эксперты выяснили, что интерферон разрушает сосудистый барьер.

Этот факт также был доказан от обратного, когда у мышей, которых до этого поразили колитом, благодаря эндотелиально-специфическому нокауту рецептора 2 ИФН-γ количество «вредных» молекул было снижено, и активность самого колита была понижена.

То есть если говорить простым языком, интерферон ослаблял стенки сосудов, из-за них проницаемость увеличивалась. В итоге различные провоспалительные вещества активнее проникали в кишечник.

Эту теорию уже подтвердили и на людях, когда специалисты изучили протекание ВЗК у 15 пациентов.

Новая процедура лечения

Учёные решили разработать специфичную процедуру лечения, которое бы улучшало состояние стенок сосудов. В итоге выяснилось, что иматиниб, противолейкозный цитостатический препарат, как раз отлично справляется с этой функцией. Так иматиниб восстанавливал соединения VE-кадгерина (белка, контролирующего и организующего межклеточные соединения в сосудах), ингибировал проницаемость сосудов и значительно уменьшал воспаление толстой кишки при экспериментальном колите.

Однако это противоопухолевое средство не вылечивало полностью ВЗК, а просто ослабляло активность болезни и смягчало её протекание.

Не следует также и самим при колите или болезни Крона пытаться "достать" иматиниб. Как у любого противоракового средства, лекарство имеет множество побочных эффектов, которые могут ухудшить и без того измученную работу кишечника.

Поэтому пока остаётся надеяться, что в скором времени будет разработана доступная процедура, позволяющая облегчить симптомы воспалительных заболеваний кишечника.

Фото: kvotavmp.ru

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