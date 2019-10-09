Показатели заболеваемости и смертности от рака простаты снижаются

Несмотря на тенденцию к снижению или стабилизации показателей, рак предстательной железы остается вторым наиболее часто диагностируемым видом рака и шестой по значимости причиной смерти от рака среди мужчин во всем мире, говорит ведущий автор исследования, МэриБет Фриман, старший научный сотрудник Surveillance Research, Американского онкологического общества в Атланте.

Уровень заболеваемости раком предстательной железы зависит от методов выявления

«Предыдущие исследования показали значительные различия в уровне заболеваемости раком предстательной железы из-за методов выявления, доступности лечения и генетических факторов», - сказал Фриман. «Сравнивая показатели в разных странах, мы можем оценить различия в методах выявления и улучшениях в лечении».

Исследователи изучили показатели заболеваемости раком простаты и смертности на пяти континентах, используя самые последние данные о заболеваемости раком. Они проанализировали долгосрочные тенденции с 1980 по 2012 год для 38 стран, которые предоставили данные. А также краткосрочные тенденции для 44 стран с имеющимися данными о заболеваемости и 71 страны с доступными данными о смертности. Краткосрочные данные охватывали пятилетний период, который несколько различался между странами, но чаще всего отражал 2008-2012 годы.

Из 44 стран уровень заболеваемости раком простаты в течение последней пятилетки увеличился в четырех странах, причем в Болгарии наблюдается наибольший рост. Заболеваемость снизилась в семи странах, причем в США наблюдается наибольшее снижение. Показатели стабилизировались в оставшихся 33 странах.

Среди 71 страны, проанализированных по уровням смертности, показатели снизились в 14 странах, увеличились в трех странах и остались стабильными в 54 странах. Во всем мире с 2012 года рак простаты был наиболее часто диагностируемым раком среди мужчин в 96 странах и основной причиной смерти в 51 стране.

Другие выводы

Самые высокие показатели заболеваемости за последний пятилетний период были зарегистрированы в Бразилии, Литве и Австралии.

Самые низкие показатели заболеваемости за последний пятилетний период - в Индии, Таиланде и Бахрейне.

Самые высокие показатели смертности за последний пятилетний период - в странах Карибского бассейна, в частности на Барбадосе, в Тринидаде и Тобаго, на Кубе; в Южной Африке; Литве, Эстонии.

Самые низкие показатели смертности за последний пятилетний период были зарегистрированы в Таиланде и Туркменистане.

Фримен сказала, что она и ее коллеги были удивлены и рады видеть, что так много стран достигли стабильности в уровне заболеваемости раком простаты. В ближайшие годы, по ее словам, эксперты в области здравоохранения во всем мире надеются, что все больше стран перейдут от стабильности к снижению заболеваемости и смертности.

Фото:gagauzinfo.myjino.ru

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