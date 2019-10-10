Чрезмерное питье воды может навредить организму

На сегодняшний день активно популяризируется мнение, что ежедневное питье двух литров воды - залог здоровья. Но появляется сразу вопрос: может ли случиться перенасыщение организма жидкостью? И если это так, какой в этом риск?

Важно знать, что два литра воды в день, о которых мы слышим регулярно, - величина условная, так как у каждого человека определенное меню питания и уровень физической активности, не беря во внимание еще и климатические условия, медпоказания и индивидуальные особенности организма.

Но правда в том, что всего в рационе должно быть в меру. Это относится и к воде, которая, казалось бы, никак не может навредить нам.

Гипонатриемия: симптомы и факторы риска

Чрезмерная гидратация - редкое, но вполне реальное явление, которое может спровоцировать развитие гипонатриемии - критической нехватки ионов натрия в плазме крови. В группу риска в данном случае попадают люди, профессионально занимающиеся спортом, которые на протяжении какого-либо периода получают много воды, но мало электролитов.

Однако знать первые симптомы чрезмерного увлажнения будет полезно каждому из нас, так как в теории это состояние может проявиться у любого человека. Повышенная утомляемость, головокружение, тошнота и рвота, спонтанные головные боли, рассеянность сознания и проблемы со зрением - все это должно натолкнуть на мысль о проблемах со здоровьем, так как даже если это не переизбыток жидкости, то в любом случае организм сигнализирует о сбоях.

Представители медицины сообщают, что гораздо реже этот недуг сопровождается тремором мышц или мышечными спазмами, повышенной температурой тела и чрезмерным слюноотделением. Также специалисты поясняют, что если человека постоянно мучает жажда настолько, что он каждый раз задумывается, а не пьет ли он слишком много воды, рекомендуется проконсультироваться с врачом и отыскать первопричину. Вероятно, будет установлено, что перманентная жажда - симптом какого-то иного заболевания.

Какое количество воды считается чрезмерным?

Хотя цифры, как было сказано ранее, всегда индивидуальны (это относится и к чрезмерному потреблению жидкости), светила науки солидарны в одном, что 3-4 литра в час - ситуация, увеличивающая вероятность гипонатриемии до максимума.

Чтобы ничего подобного не приключилось, специалисты рекомендуют обращать внимание на цвет мочи: если она практически бесцветная, воды в рационе на самом деле много. Также следует «пить» не только воду, но и богатые этим веществом овощи и фрукты, которые дополнительно снабдят организм клетчаткой и витаминами.

Фото:bg.womanuntamed.com

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