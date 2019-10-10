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Автор Ксения Семенова

Хлорид кальция поможет избавиться сразу от нескольких проблем кожи лица

Здоровье » Красота

Хлорид кальция уже несколько лет используется в качестве одного из составляющих пилинга для лица. Люди, которые на себе испытали это чудо-средство, делятся только положительными впечатлениями от процедуры. Хлористый кальций чистит поры, избавляя кожу от ороговевших клеток. Подобный пилинг можно сделать в салоне красоты либо дома, но для этого нужно соблюдать ряд рекомендаций.

Хлорид кальция поможет избавиться сразу от нескольких проблем кожи лица

Что такое хлорид кальция?

Прежде чем заниматься уходовыми процедурами с этим веществом, необходимо разобраться в его особенностях. Хлорид кальция изучен довольно тщательно: он добывается в результате создания аммиачной соды или в процессе тепловой обработки хлорки.

В сухом виде это гигроскопические кристаллы кальциевой соли соляной кислоты. По вкусу они горько-соленые, не имеющие какого-либо цвета и запаха. Это вещество нельзя совмещать с кислотами, солями тяжелых металлов и йодидами.

Для чего используют хлорид кальция?

Это популярное лекарственное средство, которое довольно часто используют в рамках комплексной терапии. С его помощью восстанавливают уровень кальция в организме, что очень важно при некоторых недугах.

Помимо этого, вышеуказанное вещество — мощное дезинтоксикационное средство. В основном его рекомендуют к употреблению при значительной нехватке кальция, что нередко происходит

  • во время беременности,
  • в период кормления грудью
  • и при активном росте.

Хлорид кальция также отлично справляется с

  • кровотечениями,
  • астмой
  • и приступами аллергии.

Польза хлорида кальция

Популярность данного средства оправдана на все 100%. Вся суть в том, что хлорид кальция, например, для лица имеет целый перечень преимуществ:

  • убирает красноту и ямки, которые остаются после прыщей и угрей;

  • матирует тон лица;

  • подходит для жирной кожи, так как имеет подсушивающее свойство;

  • выравнивает структуру кожи и очищает ее;

  • сужает поры.

Способы применения хлорида кальция

Салонную процедуру с данным веществом легко можно провести в домашних условиях. Например, чтобы сделать скатку для лица, нужно взять хлорид кальция и дегтярное мыло. Далее смочить ватку чудо-средством и обильно протереть лицо несколько раз. Следом ватка смачивается уже в мыльном растворе, которым потом удаляются остатки хлорида с кожи. На этом этапе чистки образуются катышки, легко убирающиеся с помощью массажа. Последний штрих — умывание чистой и прохладной водой, а также нанесение увлажняющего крема.

Также в домашних условиях можно сделать пилинг с детским кремом. Для этого потребуются:

  • ампула хлористого кальция;

  • обычное мыло;

  • жирный детский крем.

Первым делом необходимо намочить и вспенить мыло, после чего нанести невесомую субстанцию на лицо. Далее нанести на кожу средство из ампулы, после чего промассировать на протяжении 2-3 минут до того момента, пока не образуются катышки. В конце процедуры следует просто умыться теплой водой и смазать кожу детским кремом.

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Темы астма пилинги хлорид кальция
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