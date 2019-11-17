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Автор Александра Балан-Сенчук

Лечение ПМР направлено против почечных осложнений и инфекций

Здоровье

Поскольку спонтанное разрешение ПМР по мере роста детей не является редкостью, многие врачи рекомендуют наблюдение и фармакотерапию, если патология заболевания не связана со значительным риском заболеваемости и/или смертности. Это особенно актуально для детей младшего возраста, но менее вероятно для тех, кто старше или имеет более тяжелый ПМР.

Дети с лихорадкой и ИМП должны незамедлительно лечиться антибиотиками, особенно если есть подозрение на пиелонефрит (т.е. воспаление тканей почек). Эти дети могут уже находиться в токсическом состоянии по прибытии или они могут казаться обезвоженными, если у них была рвота и/или возникла диарея. Это случаи, которые требуют госпитализации вместо амбулаторного лечения.

Роль антибиотиков в развитии острой инфекции не подлежит обсуждению, так как отказ от использования этих агентов приведет к ухудшению инфекции с серьезными последствиями для почек.

В условиях вторичного пузырно-мочеточникового рефлюкса и дисфункционального мочеиспускания (то есть мочеиспускания) антихолинергические агенты являются другой группой лекарств, которые могут быть использованы в процессе лечения.

Эти препараты могут контролировать симптомы, связанные с дисфункцией, и, в дополнение к этому, снижают риск инфекции, которая сопровождает ПМР. Тем не менее, эти препараты используются в избранной группе пациентов, чтобы избежать обострения состояния и вызвать другие проблемы, такие как запор.

Хирургия

Пациенты, которые плохо реагируют на медикаментозную терапию или демонстрируют тенденцию к ухудшению состояния, являются главными кандидатами на операцию.

В зависимости от конкретных данных пациента может быть использован один из трех основных хирургических подходов - открытая, лапароскопическая или эндоскопическая хирургия.

Открытая операция проводится под общим наркозом с разрезом через нижнюю часть живота, чтобы достичь анатомического порока развития, ответственного за ПМР.

Лапароскопическая хирургия, в отличие от открытой хирургии или лапаротомии, использует меньшие разрезы для достижения области интереса.

Эндоскопическая хирургия проводится через мочеиспускательный канал с помощью цистоскопа и наполнителя для укрепления дистального отдела мочеточника.

Фото: kcson-sp.ru

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Лечение ПМР направлено против почечных осложнений и инфекций
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